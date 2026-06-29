Samsun\'da kırmızı-beyaz coşkusu

Samsun'da düzenlenen "Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur Uçurtma Şenliği", yaklaşık 500 dernek üyesi ve ailenin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük bir coşkuya sahne olan Batıpark'taki etkinlikte gökyüzü kırmızı-beyaz uçurtmalarla donatıldı.

Samsun'da piknik alanını dolduran aileler, güne şehrin tescilli lezzeti Samsun simidi eşliğinde yapılan kahvaltıyla başladı. Alanda yankılanan Samsunspor marşları ve yöresel ezgiler eşliğinde hem çocuklar hem de anne babalar gün boyu sürecek olan şenliğin startını verdi. Etkinlik programı, her yaş grubuna hitap eden zengin içeriklerle dolu dolu geçti. Öğle saatlerinde dondurma ikramıyla serinleyen katılımcılar, gün boyu müzik eşliğinde eğlenceye doydu.

Etkinlikte ayrıca pickleball ve badminton turnuvaları, çuval yarışı ve sopa kapmaca gibi unutulmaya yüz tutmuş onlarca geleneksel sokak oyunu, yüz boyama ve Samsun ile Samsunspor temalı resim boyama çalışmaları etkinliğin en çok ilgi gören çalışmaları olarak dikkati çekti. Gün sonunda, gökyüzünde süzülen kırmızı-beyaz uçurtmalar eşliğinde dev bir aile fotoğrafı çektirildi ve etkinliğe katılan tüm çocuklara günün anısına katılım belgesi takdim edildi.

Gerçekleşen etkinlik hakkında bilgi veren 1965 Samsunspor Derneği Başkanı Çağdaş Yıldırım, "Çağrımıza ses verip alanı dolduran, uçurtmalarıyla gökyüzünü kırmızı-beyaza boyayan, çocuklarının kalbine Samsunspor ve şehir aidiyetini nakış gibi işleyen tüm anne, baba ve sevgili çocuklarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Çocuklarımızın kalbine Samsunspor sevgisini ve şehir aidiyetini aşıladığımız bu anlamlı günde, desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen ve her an yanımızda olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a ve tüm Büyükşehir Belediyesi ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi. - SAMSUN