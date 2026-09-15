Samsun\'da meslek lisesi öğrencilerine Ahilik kültürü ve esnaf teşkilatı anlatıldı

Samsun'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde, meslek lisesi öğrencilerine Ahilik kültürü ve esnaf teşkilatının mesleki hayattaki önemi anlatıldı. Akademisyenlerin tarihsel örneklerle aktardığı Ahilik anlayışının, günümüz gençlerine de yol gösterici olması gerektiği vurgulandı.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Türklerde Ahilik Kültürü ve Esnaf Teşkilatı Paneli", Canik Belediyesi Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panelin açılışında öğrencilere hitap eden Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Ahilik teşkilatının meslek lisesi öğrencileri açısından önemine dikkat çekti. Turpçu, "Bu panelden ecdada dair çok şey öğrenerek ayrılacaksınız. Ahilik teşkilatı siz meslek liseliler açısından çok önemli. Yarın her biriniz meslek sahibi olacak, bir zanaatın icrasıyla meşgul olacaksınız. Burada anlatılanlar sizler için çok kıymetli. Buradan bir şeyler öğrenerek ayrılmanız bile çok önemli" dedi.

"Ahi teşkilatını örnek almak için çaba sarf etmeliyiz"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Tural ise Ahiliğin yalnızca bir teşkilat değil, aynı zamanda bir karakter ve değerler bütünü olduğunu belirtti. Ahi Evran'ın tarihsel ve menkıbevi kişiliğine değinen Tural, Ahilik teşkilatının Anadolu'nun zor dönemlerinde sosyal ve ekonomik hayatın devamlılığında önemli rol üstlendiğini ifade etti. Tural, "Ahilik derken bir karakterden bahsediyoruz. Zamanla bir örgüte dönüşmüş. Ahi Evran'ın menkıbevi kişiliği ile gerçek kişiliği arasında büyük farklar var. Yaşadığı dönem 13. yüzyıla denk geliyor. Menkıbevi anlatılarda ise farklı dönemlere yerleştiriliyor" diye konuştu.

Ahi Evran hakkında çeşitli rivayetlerin bulunduğunu belirten Tural, bu anlatıların tarihsel gerçeklikten ziyade Ahi Evran'ın toplumdaki güçlü imajını gösterdiğini söyledi. Ahilik teşkilatının Haçlılar ve Moğolların Anadolu'ya geldiği buhranlı dönemlerde faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Tural, "İnsanların hayatları ve ekonomileri bir şekilde devam etmek zorundaydı. Müslümanlar Haçlılarla da ticaret yapmak zorunda kaldılar. Her gün kılıçlarını kuşanmadılar, her gün ölüm olmadı. Hayat bazen olağan akışında devam etmek zorundaydı. Demek ki o zor zamanlarda bile insanlar hassasiyetler üzerine bir dünya oluşturmak istiyorlarsa bugün de Ahi teşkilatını örnek almak için çaba sarf etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Panelde ayrıca Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, Prof. Dr. Rıza Karagöz ve Dr. Öğretim Üyesi Vefa Can Kaya sunumlar gerçekleştirdi.

Program kapsamında meslek liseleri tarafından hazırlanan "Ahilik Kısa Film" gösterimi yapıldı. Meslek Liseleri Arası Ahilik Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergi de ziyaret edildi.

Programa Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnaf ve sanatkar odaları başkanları, öğrenciler ve eğitimciler katıldı.