Samsun'daki Tarihi Seyyid Kutbiddin Mezarlığı Yenileniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Samsun'daki Tarihi Seyyid Kutbiddin Mezarlığı Yenileniyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Anadolu'nun önemli Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı, anıt mezar taşları ve şahideleri ile birlikte restore ediliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje ile mezarlığın çevresi yenileniyor ve tarihi eserler sergilenmek üzere düzenleniyor.

15.01.2025 00:32
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Samsun'un tarihi mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun en önemli Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nın mezar taşları ve şahideleri, "Seyyid Kutbiddin Mezarlığı Tarihi Mezar Taşlarının Gün Yüzüne Çıkartıp, Ziyarete Açılması Projesi" çerçevesinde düzenleniyor.

İlkadım ilçesinde bulunan 250'ye yakın anıt mezarı ve şahideleri ile Anadolu'nun en önemli Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak nitelendirilen Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı için Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ilk olarak mezarlığın çevre duvarı yenilendi, tehlike oluşturan ölü ağaçlar kesildi ve anıt özelliği taşıyan mezar başları ile şahideler muhafaza edilerek, çevre temizliği yapıldı. Anıtlar Kurulundan onaylı olarak başlanan ikinci projede ise Selçuklu'nun son, Osmanlı'nın da ilk dönemlerine ait tescilli mezarlar, mezar taşları ve şahideler bakım-onarım işlemlerinin ardından geçiş güzergahlarında sergilenmek üzere yol boylarına yerleştirilecek. Bütünlüğünü koruyan mezarlar ve taşları için de restore işlemleri gerçekleştirilecek.

"250'ye yakın anıt vasfında baş taşı ve şahidenin bakım-onarımları yapılacak"

Osmanlı ve Selçuklu Dönemine ait anıt mezar taşları ve şahidelerin bakım-onarım çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden SBB Mezarlıklar Şube Müdürü Mahir Atik, "Seyyid Kutbiddin Mezarlığı, Selçuklu'nun son dönemi ve Osmanlı'nın ilk dönemine ait 800 yıllık bir mezarlık. Beyler döneminden olan baş taşları ve şahideler de mezarlıkta bulunuyor. Burada 250'ye yakın anıt vasfında baş taşı ve şahidenin bakım-onarımları yapılacak. Restore edilen bu baş taşları, alt kaideleri yapılmış şekilde insanların görebileceği yol boylarında sergileyeceğiz. Bunların yanı sıra mezarlıkta bulunan diğer anıt mezarların onarımları yapılacak, hayata kazandıracağız. Proje kapsamında ilk iş mevcut baş taşları ve şahidelerin yol boylarına dizilmesi, ikinci olarak da anıt mezarların bakım-onarımlarını yapmak. Bunların dışında peyzaj çalışmasının ardından, ışıklandırma çalışması da yapılacak. Proje tamamlandıktan sonra burası gelen vatandaşlarımız hem rahat bir nefes alabildiği hem tarihi dokuyu görebildiği hem de rahatça ziyaret edebileceği bir yer haline gelecek. Şimdiye kadar çevre duvarını yaptık. Ömrünü tamamlamış, çevreye ve mezarlara zarar veren hasarlı ağaçlar kesildi. Etraf temizliğini de yaptık. Projeyi, baş taşları ve şahideleri yol boylarına koyarak tamamlayacağız" dedi.

Mezarlığın çevre düzenlemesinde de sona gelindiğine değinen Atik, "Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nın etrafını çeviren duvarların ömrü tamamlanmıştı. Birçok yerinde yıkılma ve tahribat vardı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'ın talimatı ile mezarlıkta ve çevreleyen duvarlarda bakım onarıma başladık. Eski duvarları kaldırıp, projeye uygun yeni duvarlarla çevreledik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Samsun'daki Tarihi Seyyid Kutbiddin Mezarlığı Yenileniyor - Son Dakika

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