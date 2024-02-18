Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Figaro'nun Düğünü' operası veda temsili - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Figaro'nun Düğünü' operası veda temsili

Samsun Devlet Opera ve Balesi\'nden \'Figaro\'nun Düğünü\' operası veda temsili

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Figaro'nun Düğünü' operasının son temsilini sanatseverlere sunacak. Yiğit Günsoy'un rejisi ve Kıvanç Tepe'nin orkestra şefliğinde sahnelenecek olan opera, Gülden Sayıl'ın dekor ve kostüm tasarımıyla, Özgün Barılı'nın koreografisiyle ve Raushan Baigulakova'nın koro şefliğiyle gerçekleştirilecek. İtalyanca orijinal diliyle seslendirilen eser, Türkçe üst yazıyla izleyicilerle buluşacak.

18.02.2024 18:15  Güncelleme: 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Figaro'nun Düğünü" operası veda temsilini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" operası, son temsiliyle Samsunlu seyircilere veda edecek.

Dünya sahnelerinin en beğenilen opera eserlerinden biri olarak popülerliğini her zaman koruyan "Figaro'nun Düğünü", Yiğit Günsoy'un rejisi ve Kıvanç Tepe'nin orkestra şefliğinde Samsun Devlet Opera ve Balesi koro, orkestra ve bale sanatçıları tarafından sahnelenecek.

Dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, koreografisi Özgün Barılı'ya ait operanın koro şefi ise Raushan Baigulakova.

Işık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz tarafından gerçekleştirilen eserin başkemancısı da Bengi Yardımlı.

Orijinali dört perde olan "Figaro'nun Düğünü" iki perde olarak sahneleniyor. İtalyanca orijinal diliyle seslendirilen eser, Türkçe üst yazıyla seyirciyle buluşuyor.

19 Şubat Pazartesi akşamı Aydın Gün Salonu'nda sahnelenecek "Figaro'nun Düğünü" operasının son temsilinin biletleri, internet sitesi ve Samsun Devlet Opera ve Balesi gişesinden alınabilir.

Kaynak: AA

Samsun, Mozart, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Figaro'nun Düğünü' operası veda temsili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:56:16. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Figaro'nun Düğünü' operası veda temsili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement