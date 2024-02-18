Samsun Devlet Opera ve Balesi\'nden \'Figaro\'nun Düğünü\' operası veda temsili

Kültür Sanat

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Figaro'nun Düğünü" operası veda temsilini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" operası, son temsiliyle Samsunlu seyircilere veda edecek.

Dünya sahnelerinin en beğenilen opera eserlerinden biri olarak popülerliğini her zaman koruyan "Figaro'nun Düğünü", Yiğit Günsoy'un rejisi ve Kıvanç Tepe'nin orkestra şefliğinde Samsun Devlet Opera ve Balesi koro, orkestra ve bale sanatçıları tarafından sahnelenecek.

Dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, koreografisi Özgün Barılı'ya ait operanın koro şefi ise Raushan Baigulakova.

Işık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz tarafından gerçekleştirilen eserin başkemancısı da Bengi Yardımlı.

Orijinali dört perde olan "Figaro'nun Düğünü" iki perde olarak sahneleniyor. İtalyanca orijinal diliyle seslendirilen eser, Türkçe üst yazıyla seyirciyle buluşuyor.

19 Şubat Pazartesi akşamı Aydın Gün Salonu'nda sahnelenecek "Figaro'nun Düğünü" operasının son temsilinin biletleri, internet sitesi ve Samsun Devlet Opera ve Balesi gişesinden alınabilir.