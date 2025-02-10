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Sanatla Renklendirilen Okul

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Siirt'teki Mehmetçik İlkokulu'nda duvarlar sanatla süslendi, öğrencilerin motivasyonu arttı.

10.02.2025 13:53
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Siirt'te öğrenciler sanat dolu duvarlara arasında eğitim görüyor

SİİRT - Siirt'te Mehmetçik İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, müdürlerinin süslediği duvarla arasında eğitim görüyor.

Okulun farklı alanlarında yer alan resimler, çocukların hayal gücünü desteklerken, aynı zamanda öğrenme süreçlerine de katkı sağlıyor. Okulun duvarlarında yer alan renkli ve ilham verici resimler, öğrencilerin okula olan motivasyonunu da arttırıyor.

Mehmetçik İlkokulu Müdürü Selami Eroğlan, sanatın okul atmosferini pozitif yönde etkilediğini belirterek, bu projenin öğrencilerin sanata olan ilgisini artırmayı amaçladığını ifade etti. Eroğlan; "Hayatın içinde sanat sevgisiyle yoğrulmuş, sanat içinde yetişmiş öğrenciler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Öğrencilerimizle beraber okulumuzu güzel resimlerle donatıyoruz. Ara tatilde ve boş zamanlarımızda okulumuzu resimlerle donatarak öğrencilerimizin resim sevgisini pekiştiriyoruz." dedi.

Duvarlara yapılan resimleri çok beğendiğini belirten okul öğrencisi Esila Demirhan, "Müdür bey, okulumuzun duvarlarına güzel resimler çizdi. Okula farklı bir renk kattı. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Gülsima Kargiş ise, "Çok güzel olmuş. Böyle süslemeler filan bence en güzel okul bizimki olabilir. Okulumu çok seviyorum. Keşke hep burada okusam diyorum. Okul müdürünün yaptığı resimlerden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: İHA

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