Şanlıurfa'da Su Tasarrufu Eğitimi Tiyatro ile Veriliyor

07.04.2026 16:36
Öğrencilere tiyatro aracılığıyla suyun önemi ve tasarruf bilinci aşılanıyor. Hedef 250 bin öğrenci.

Şanlıurfa'da binlerce öğrenciye tiyatro oyunları aracılığıyla bilinçli su tüketimi anlatılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde okullarda "Su Tasarrufu Kahramanları Projesi" ile tiyatro etkinlikleri düzenleniyor.

Öğrenciler, Göbeklitepe Kültür ve Sanat Tiyatro ekibince gerçekleştirilen gösterilerle suyun değerini, iklim değişikliğinin etkilerini ve tasarrufun önemini öğreniyor.

ŞUSKİ Şube Müdürü Mehmet Yetim, gazetecilere, suyun verimli kullanımının öneminin arttığını söyledi.

Okul okul dolaşarak tiyatro gösterileri düzenlediklerini belirten Yetim, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, 250 bin öğrenciye ulaşmak. Şu ana kadar 23 okula gittik, ilçelerimize de gideceğiz. Hedefimiz, su tasarrufu kahramanları oluşturmak. Aynı zamanda çocuklarımızın kendi çevrelerine, ailelerine ve arkadaşlarına tasarrufun önemini anlatmalarını sağlayarak farkındalık oluşturmak. Bu tür eğlenceli programlarla projenin verimli geçtiğine dair çok sayıda dönüş alıyoruz. Projemizi önemsiyoruz, çocuklarımız eğlenerek öğrenme imkanı buluyor. Tiyatro sonrası çocuklara çeşitli hediyeler de veriyoruz."

Projenin sorumlu öğretmenlerinden Şeyma Can, nesilden nesle aktarılması gereken tasarruf bilincini tiyatro aracılığıyla öğrencilere hatırlattıklarını anlattı.

Yunus Emre Borsa İstanbul İlkokulu öğrencilerinden Ekin Güler de tiyatroyu çok beğendiğini ifade ederek, suyu israf etmemeleri gerektiğini daha iyi anladığını söyledi.

Nezih Palaz ise suyu kullandıktan sonra muslukları daha dikkatli kapatacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Şanlıurfa, Çevre, Son Dakika

Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
