Şanlıurfa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde 150 çeşit yemek tanıtıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde 150 çeşit yemek tanıtıldı

23.05.2022 19:31
Şanlıurfa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde 150 çeşit yemek tanıtıldı

Türkiye'nin en önemli lezzet duraklarının başında gelen Şanlıurfa'da, birbirinden güzel 150 çeşit yöresel yemek, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında tanıtıldı.

Türkiye'nin en önemli lezzet duraklarının başında gelen Şanlıurfa'da, birbirinden güzel 150 çeşit yöresel yemek, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki Gastronomi Merkezi bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Ciğer kebabından haşhaş kebabına, tava yemeklerinden çeşit çeşit köftelere kadar birbirinden lezzetli 150 çeşit yemek, hamarat aşçılar tarafından etkinlik alanında adeta şölen havasında hazırlandı.

Gastronomi alanında köklü geçmişe sahip tescilli lezzetler, sıra gecesi ekibinin keyifli müzikleri eşliğinde katılımcıların beğenisine sunuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, aşçılarla sohbet etti, hazırlanan yemeklerden tattı.

Yöresel yemeklerin lezzet sırları üzerine aşçılarla görüşen Beyazgül, Şanlıurfa yemeklerinin lezzetine değindi.

Beyazgül, "Şanlıurfa'nın gastronomi anlamında kendisini tanıtması için alacağı çok fazla yol var. İnanıyorum ki birçok turist sadece Göbeklitepe sadece Halfeti sadece Harran'ı görmek için nasıl geliyorsa bundan sonra lezzetleri için de Şanlıurfa'ya gelecek." diye konuştu.

Beyazgül, Şanlıurfa'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin kentin lezzetlerinden de sıkça söz ettiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Gastronomi, Şanlıurfa, Türkiye, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliğinde 150 çeşit yemek tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde 150 çeşit yemek tanıtıldı - Son Dakika
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