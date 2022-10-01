Şanlıurfa'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen törenle 150 çocuk sünnet oldu.

Siverek Kültür Bilim ve Sanat Derneğince tarihi Gümrük Hanı'nda düzenlenen sünnet şöleninde ihtiyaç sahibi ailelerin 150 çocuğu sünnet ettirildi.

Dernek başkanı Halil Yoğunlu, AA muhabirine, toplu sünnet töreninin 2'ncisini düzenlediklerini söyledi.

Toplu sünnet etkinliğine başvuran ihtiyaç sahibi ve yetim 150 çocuğun sünnet olduğunu belirten Yoğunlu, şöyle konuştu:

"İlerleyen günlerde sayının daha da artmasını bekliyoruz. Yarından sonra yine yapılacak başvuruları değerlendirip yeniden beklediğimiz rakamlara ulaştığımızda bir şölen daha yapmayı planlıyoruz. Geçen yıl 304 çocuğumuzu sünnet ettik, bu yıl o sayının üzerine çıkıp rekorumuzu egale etmeyi düşünüyoruz. Sünnet olacak tüm çocuklarımızın ayakkabı, elbise ve diğer ihtiyaçlarını karşıladık. Amacımız ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklarımızın sünnet düğünlerini yaparak ailelerimize bir nebze de olsun yardımcı olabilmektir."