Şanlıurfa Siverek\'te Takoran Festivali sona erdi, Kaymakam Sak iskele istedi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen Ulusal Takoran Doğa ve Kültür Festivali, üçüncü gün etkinlikleri ve kapanış töreniyle sona erdi.

Festivalin son gününde Takoran Vadisi'nde bisiklet yarışı düzenlendi, yerel sanatçılar yöresel türküler seslendirdi.

Çocuklar için düzenlenen uçurtma şenliğinin ardından Kaymakam Salih Sak, Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram ve protokol üyeleri, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı eşliğinde Takoran Vadisi ve Desman Kanyonu'nu gezdi.

Sak ve Bayram, daha sonra festival alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkan Vekili Bayram, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan çalışma arkadaşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Festivalin organizasyonu için önceki yıllardaki deneyimlerden yararlandıklarını belirten Bayram, "7'ncisini düzenlemek için kısa bir süre içinde karar vermek zorunda kaldığımız bu festivalde, önceki festivallerden edindiğimiz bazı deneyimlerimiz vardı. Biz de bu deneyimlerden yararlanarak sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte daha iyisini yapmak için bir organizasyon hazırlamaya çalıştık." dedi.

Kaymakam Sak da Takoran Vadisi'nin doğal güzelliklerinin korunarak tanıtılması gerektiğini dile getirdi.

Bölgenin ihtiyaçlarına işaret eden Sak, "Bir karşılama merkezine, lavabolara ve teknelerin yanaşabileceği bir iskeleye ihtiyacımız var. Mülkiyet haklarını ve Devlet Su İşlerinin görüşlerini dikkate alarak, buradaki endemik türlerimizi, faunamızı ve floramızı koruyarak bölgeye neler kazandırabiliriz diye uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.

Festival boyunca görev yapanlara teşekkür eden Sak, etkinlikler sırasında yaşanmış olabilecek aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan anlayış beklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Festival, ödül töreniyle sona erdi.