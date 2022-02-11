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Son dakika... ŞANLIURFA - Uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü - Son Dakika

Son dakika... ŞANLIURFA - Uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü

11.02.2022 11:30

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'da mıcır ocağında hafriyat boşaltırken uçurumdan düşen kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da mıcır ocağında hafriyat boşaltırken uçurumdan düşen kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa- Akçakale çevre yolundaki mıcır ocağında hafriyat boşaltan İsa D'nin kullandığı 33 BEN 86 plakalı kamyon, zeminin kayması üzerine yaklaşık 30 metre aşağıya düştü.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İsa D'nin cenazesi, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Son dakika... ŞANLIURFA - Uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü
Son dakika... ŞANLIURFA - Uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü
Son dakika... ŞANLIURFA - Uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü
Son dakika... ŞANLIURFA - Uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü

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Şanlıurfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika... ŞANLIURFA - Uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... ŞANLIURFA - Uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü - Son Dakika
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