Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin çektiği "Sarı Kanarya" isimli belgesel, Sürdürebilirsin Film Festivali'nde finale kalmayı başardı.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin çektiği "Sarı Kanarya" belgeseli, Sürdürebilirsin Film Festivali'nde finalistler arasında yer aldı. Yapım, bundan önce iki festivalde ödül almış, Boston Türk Festivali'nde de finale kalmıştı.

Bölüm mezunu Melike Kaya'nın yönettiği belgesel, Sürdürebilirsin Kültür ve Ekoloji Derneği'nin düzenlediği festivalde finalistler arasına girdi.

Belgesel, Ankara'da kağıt toplayarak geçimini sağlayan 37 yaşındaki Şafak Özdemir'in yaşam mücadelesini konu alıyor. Yapım, Özdemir'in kendi imkanlarıyla geliştirdiği ve "Sarı Kanarya" adını verdiği aracı üzerinden umut ve hayata tutunma çabasını anlatıyor.

Belgeselin ekibinde Zübeyde Okuyan, Yaren Tunçtop, Ayten Oruç, Buse Doruk ve Beyzanur Ergül yer aldı.

"Sarı Kanarya", daha önce TRT Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde ikincilik, Bozok Film Festivali'nde ise En İyi Belgesel ödülünü kazanmıştı. Yapım, ABD'de düzenlenen Boston Türk Festivali'nin 21. Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda da finalist olmuştu.

Sürdürebilirsin Film Festivali'ndeki finalistliğiyle belgesel, ulusal ve uluslararası festivallerdeki başarılarına bir yenisini ekledi.