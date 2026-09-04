Sarıgöl\'ün kurtuluşunun 104. yılı törenle kutlandı, akşam Zakkum konseri var

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, düzenlenen törenle coşku içinde kutlandı. İlçede akşam saatlerinde ise konser heyecanı yaşanacak.

Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.

Program, tebriklerin kabul edilmesiyle sona erdi. Sarıgöl'de kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri akşam saatlerinde de devam edecek. İlçede Zakkum tarafında düzenlenecek konserde vatandaşlar müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşayacak.