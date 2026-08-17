Sefo'dan Müzik Dolu Festival Akşamı - Son Dakika
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Sefo'dan Müzik Dolu Festival Akşamı

Sefo\'dan Müzik Dolu Festival Akşamı
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Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Sefo, hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan sevilen sanatçı Sefo, festival izleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı.

Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda gerçekleşen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Alanı dolduran binlerce kişi, Sefo'nun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusuna ortak oldu.

Sefo, "Bonita", "Söyle Neydi Bu?", "Aşiyan" ve "Kördüğüm" gibi beğeniyle dinlenen parçalarını Erzurumlu hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Yüksek enerjisi ve dinamik repertuvarıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, festivalin ikinci gününe renk kattı.

Konser boyunca sanatçının performansına alkışlarıyla eşlik eden müzikseverler, festival sahnesinde keyifli anlar yaşadı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin konser sahnesi, birbirinden özel sanatçıların performanslarıyla müzik dolu akşamlar sunmaya devam ediyor. Konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve lezzet duraklarından oluşan zengin festival rotası Erzurum'un dört bir yanında ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sefo'dan Müzik Dolu Festival Akşamı - Son Dakika

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