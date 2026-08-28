Dedesi ve babasından kendisine miras kalan sanatçı ruhu kızlarına aktaracak

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ressam ve heykeltıraş Selim Killi, dedesi ve babasından kendisine miras kalan sanatçı ruhu, kentte açtığı İbramaki Zeki Bey Sanat Galerisi'nde, eserlerini sergileyerek yaşatıyor. Kızları Seren ve Seda'ya da aynı ruhu aktarmayı hedefleyen Killi, Kuşadası'nın kültür ve sanat hafızasında iz bırakan isimler arasında yer almayı amaçlıyor.

Kuşadası'nın köklü ailelerinden İbramaki ve Kirlioğlu ailelerinin sanatla buluşan temsilcilerinden olan Selim Killi, ilk kişisel sergisini henüz 17 yaşındayken açtı. İbramaki Sanat Galerisi'ne adını veren İbramaki Zeki beyin torunu, İbramaki Mehmet beyin de oğlu olan Salih Killi, aradan geçen zaman içerisinde kendisin resim ve heykel sanatına adadı. Dedesi ve babasından kendisine miras kalan sanatçı ruhu, Yavansu Mahallesi'nde açtığı İbramaki Zeki Bey Sanat Galerisi'nde eserlerini sergileyerek yaşatan Killi, en büyük amacının kızları Seren ve Seda'yı da birer sanatçı olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.

"Kapımız sanatçılara sonuna kadar açık"

Dedesi İbramaki Zeki beyin, bugün Kuşadası'nda birçok etkinliğe ev sahipliği yapan İbramaki Sanat Galerisi'ni Kuşadası Belediyesi'ne yıllar önce doğum hastanesi olarak bağışladığını belirten Selim Killi, "Zaman içerisinde İbramaki Sanat Galerisi, farklı bir boyut kazanıp, kültür merkezi haline geliyor. Ben de dedem İbramaki Zeki beyin anısını yaşatmak için bu sanat galerisini açtım. Buraya Türkiye'nin farklı bölgelerinden sanatçılar gelip, eserlerini ücretsiz olarak sergileyebilir. Kapımız sanatçılara sonuna kadar açık. Seren ve Seda adında iki kızım var. Onlar da sanatın farklı dallarıyla ilgileniyorlar. Amacım ailemizde 2 kuşaktır var olan bu sanatçı ruhu bir sonraki kuşağa aktarmak" dedi.

"Kuşadası'na hediye olarak vermek istiyorum"

Kuşadası'nın simgesi olması için son olarak bir güvercin heykeli de yaptığını sözlerine ekleyen Selim Killi, "Figür aklımda birden belirdi. Özel olarak tasarlamadım. Bu heykel çoğaltılıp, 3 veya 6 metrelik boyutlarda kentin farklı noktalarına yerleştirilebilir. Bu heykeli benden, ailemden Kuşadası'na bir hediye olarak vermek bırakmak istiyorum. Kuşadası Türkiye'de kültür ve sanat kenti olmaya uygun ilçelerin başında geliyor. Biz sanatçılar da bu amaca destek olmak için elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.