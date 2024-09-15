Selime Katedrali Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Selime Katedrali Ziyaretçi Akınına Uğruyor

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Aksaray'daki Selime Katedrali, tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

15.09.2024 12:49
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İhtişamıyla göz kamaştıran Selime Katedrali ziyaretçilerini ağırlıyor

AKSARAY - Binlerce yıllık tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray'da ihtişamıyla ziyaretçilerini büyüleyen Selime Katedrali yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Kapadokya'nın giriş kapısı olan Aksaray'da bulunan Selime Katedrali yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor. Tarihi geçmişte Hitit, Asur, Pers, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapan Selime Katedrali oyma peri bacaları ve manastırı ile yerli ve yabancı turistleri cezbediyor. Uzun yıllar geçmesine rağmen tarihi dokusu bozulmayan Selime Katedrali Ortodoks inancına da ev sahipliği yapıyor. Ortodoks inancına göre ziyarete gelen yabancı turistler geçmişte katedralde yaşayan insanların yaşayış biçimini incelerken, yerli turistler ise geçmişte sürdürülen yaşantılar hakkında bilgi alıyor. O dönemlerde din adamlarının yetiştirildiği manastırı içinde barındıran Selime Katedrali'nde bazı Ortodoks inançlarına göre ibadetlerini de yerine getiriyor. Kapadokya'nın en büyük katedrali olma özelliğini taşıyan Selime Katedrali onlarca metre yüksekteki kaya oyma mağaraları ve gizli bölmeleri ile dikkat çekiyor.

Ailesiyle birlikte katedrali gezmeye gelen Hatice Kasal(49), "Çok güzel bir yer, tam gezilecek bir yer. İçeride mutfak var, depo var, odalar var" dedi.

Fatma Yumuşakise "Burası çok güzel, biz zaten biliyoruz. Tarihi eserlerimiz gezilip görülecek yerler. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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