Yılın yazarı Sennur Sezer'i çalışma arkadaşları anlattı - Son Dakika
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Yılın yazarı Sennur Sezer'i çalışma arkadaşları anlattı

Yılın yazarı Sennur Sezer\'i çalışma arkadaşları anlattı
17.06.2026 11:40  Güncelleme: 11:42
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Nilüfer Belediyesi'nin '2026 Yılının Yazarı Sennur Sezer' etkinlikleri kapsamında, usta yazarın tersane işçiliğinden gazeteciliğe uzanan ve toplumun vicdanı olan yaşam öyküsü, mesai arkadaşları tarafından aktarıldı. Söyleşide Sezer'in edebi kişiliği ve toplumsal mücadele yılları ele alındı.

Nilüfer Belediyesi'nin "2026 Yılının Yazarı Sennur Sezer" etkinlikleri kapsamında mesai arkadaşları, usta yazarın tersane işçiliğinden gazeteciliğe uzanan ve toplumun vicdanı olan yaşam öyküsünü Nilüfer'de aktardı.

Nilüfer Belediyesi tarafından 2026 yılına adanan şair ve gazeteci Sennur Sezer anısına, "Gazetecilik ve Kamusal Söz" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlikte çalışma arkadaşları gazeteci ve yazarlar Nuray Sancar, Fatih Polat ve İsmail Afacan; Sezer'in edebi kişiliğini ve toplumsal mücadeleyle geçen gazetecilik yıllarını dinleyicilerle paylaştı.

Programda konuşan Nuray Sancar, Sezer'in "kamu" kelimesini doğrudan "halk" olarak gördüğünü söyledi. Onun sanatı evinin mutfağındaki ocak başında ürettiğini, tersane işçiliğinden gelen köklerini hiç unutmadığını anlatan Sancar, her zaman 1 Mayıs meydanlarında, grev çadırlarında işçilerin yanında saf tuttuğunu vurguladı.

Fatih Polat, Sennur Sezer'i dünya edebiyatının önemli ismi Charles Dickens'a benzetti. İki ismin de işçilikten gelmelerinin eserlerine ve bakış açılarına yansıdığını aktaran Polat, "İşçilerin hayatını dışarıdan bir gözle değil, içeriden yaşayarak yazdı. O, kadın gazeteciler için çok güçlü bir rol modeldi" diye konuştu.

İsmail Afacan ise Sezer'in gazetecilik hayatı ile ilgili konuştu. Yazarın gölge editör olarak genç muhabirleri nasıl yetiştirdiğine değinen Afacan, Türkçe'nin doğru kullanımı konusundaki titizliğine dikkat çekti. Onun "işçi kültürü" sayfasının oluşması gerektiğine inandığını aktaran Afacan, "İşçilerin, emekçilerin anlayabileceği dille kültür sanat sayfası tarif ediyordu. Yazdığı tüm yazılarda en geniş kitleye seslenen sanatı estetik değerlerinden ayırmadan dil ve üslup geliştirdi ve anlattı" dedi.

Dinleyenlerin de katkılarıyla zenginleşen söyleşinin sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Erkan Günhan, konuşmacılara teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yılın yazarı Sennur Sezer'i çalışma arkadaşları anlattı - Son Dakika

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