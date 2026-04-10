Serdivan'da 2. Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serdivan'da 2. Kitap Fuarı Açıldı

10.04.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da düzenlenen 2. Serdivan Kitap Fuarı, kitap severleri bir araya getiriyor.

Sakarya'da "2. Serdivan Kitap Fuarı" törenle açıldı.

Serdivan Belediyesince Metehan Başar Spor Salonu'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, kitapla buluşmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Dijital mecraların etkili olduğu bir dönemde kitap fuarlarının önem taşıdığını ve çocukların kitapla buluşmasının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Doğan, etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Serdivan Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kitap fuarlarının belediyelerin düzenlemesi gereken en önemli kültürel faaliyetlerden olduğunu dile getirdi.

Okumanın önemine değinen Yenişehirlioğlu, "İnsanın elinde akleden 2 tane hazine, değerli taş vardır. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri nebevi sünnet metodudur. Onunla okumaya başlayarak ileriye doğru bir okuma eylemini hayatımıza geçirdiğimiz takdirde karanlık evrende dünya üzerinde verdiğimiz bu yaşam mücadelesini hayırlısıyla tamamlama imkanımız var." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da her şeyin özsüzleştiği, sığlaştığı, hissizleştiği bir dünyada fuar gibi kıymetli etkinliklerin güzel bir his olduğunu anlattı.

AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu da kitabın insanın dostu olduğunu vurgulayarak, "Hayatı sorgulamak için kitaplar bizim en büyük dostlarımız. Kitap fuarları da kitap, yazar ve kitapseverlerin buluştuğu bir şölen anlamına geliyor. Biz, tarihimize kitaplarımızla sahip çıkacağız." dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de geçen yıl ilki düzenlenen fuara 500 bine yakın kişinin katıldığını, bu yıl da bir milyon okuru ağırlamayı hedeflediklerini, 10 bin öğrenciye kitap hediye çeki dağıtacaklarını söyledi.

Kurdele kesiminin ardından stantları gezen protokol üyeleri, yazarlarla bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Vali Doğan ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a imzalı kitabını hediye etti.

Açılışa AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Ali İnci, Murat Kaya, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

200'e yakın yazar ve çok sayıda yayınevinin yer aldığı fuar, 19 Nisan'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Serdivan, Sakarya, Kültür, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 21:41:11. #7.12#
SON DAKİKA: Serdivan'da 2. Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.