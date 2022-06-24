Seyyid Battal Gazi Külliyesi yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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Seyyid Battal Gazi Külliyesi yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor

24.06.2022 10:19

Seyyid Battal Gazi Külliyesi yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor Tamamlanan restorasyon çalışması ile külliyenin ruhuna uygun bir ortam hazırlandı.

Seyyid Battal Gazi Külliyesi yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor

Tamamlanan restorasyon çalışması ile külliyenin ruhuna uygun bir ortam hazırlandı.

Seyitgazi İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak;

"Amacımız külliyeyi ilk kullanıldığı şekliyle kullanabilmek ve ecdadın inşa ettiği şekliyle de günümüze yansıtabilmekti"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Seyitgazi ilçesinde bulunan Seyyid Battal Gazi Külliyesi ve Türbesi restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilere açıldı.

Eskişehir Valiliği himayesinde Seyitgazi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje genelinde, Seyyid Battal Gazi Külliyesi ve Türbesinde saklı kalan tarih gün yüzüne çıkartıldı. Hazırlanan proje ile türbe içindeki duvarlara başlatılan raspa çalışmasıyla ve türbe etrafının ışıklandırılmasıyla ziyaretçilerine, külliyenin ruhuna uygun bir ortam hazırlandı. İslam'ın Anadolu'ya yayılmasında büyük katkısı olan Seyyid Battal Gazi adına 1207-1208 yıllarında Anadolu Selçuklu sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın annesi Ümmühan Hatun tarafından yaptırılan türbe ve cami, restore edilmiş haliyle ziyaretçilerini bekliyor. Seyitgazi ilçesinde, 150 metre yüksekliğinde Üçler Tepesi'nin doğuya bakan yamaçları üzerinde bulunan külliye havadan dron ile görüntülendi.

"Bizim amacımız ecdadın inşa ettiği şekliyle de günümüze yansıtabilmekti"

Kışın süren çalışmaların neticesinde külleyenin restorasyonunu tamamladıklarını söyleyen Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, en önemli amaçlarının ilk inşa edildiği şekliyle günümüze yansıtabilmek olduğunu belirtti. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın restorasyon çalışmalarında çok büyük desteği olduğunu vurgulayan Baytak, "İçerideki raspa ve aydınlatma çalışmalarını gerçekleştirdik. En önemli kısmı da burada bulunan beton sütunların ahşap kaplamalarını da gerçekleştirdik. Bizim amacımız tamamıyla Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin ilk, kullanıldığı şekliyle kullanabilmek ve ecdadın inşa ettiği şekliyle de günümüze yansıtabilmekti. Duvarlarını özellikle ortaya çıkarmak istedik ki geçmişte bulunan ruhu günümüze de yansıtabilmekti amacımız. Çok şükür ki güzel bir çalışmanın neticesinde Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin bugünkü haline almasına vesile olduk. Bu anlamda valimizin çok büyük destekleri oldu, onların sayesinde bu proje ve çalışmaları gerçekleştirebilme imkanımız oldu. Aynı zamanda bizim Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin tanıtımıyla ilgili çeşitli projelerimiz de var. Bu projeler neticesinde çeşitli seminerler, çeşitli toplantıları da külliyede gerçekleştirerek buranın tanıtımını gerçekleştirmeye yönelikte planlarımızı, programlarımızı olacak inşallah" dedi.

"Restorasyondan sonra daha fazla ilgi görmeye başladı"

Külliyenin restorasyondan sonra ziyaretçi sayısının arttığını dile getiren Baytak, "Pandemiden dolayı ne yazık ki bunun istatistik verilerini sağlıklı bir şekilde tutamıyoruz/ ama zaten külliye ziyaretçi sayısı anlamında ciddi anlamda yüksek rakamlara sahip. Restorasyondan sonra daha fazla ilgi görmeye başladı. Özellikle 30-40 yılın öncesine döndüğüne yönelik çeşitli kesimlerden de geri dönüşler alıyoruz. Özüne döndürmek istedik aslında biz burayı ve gelen misafirlerimizin de bundan çok memnun olduğunu da dahil geri dönüşler aldık. Ziyaretçi sayılarımız inşallah ilerleyen günlerde artmaya devam edecek. Biz tanıtımlarımızı yapmaya devam ettikçe, onlar da gördükçe ve bildikçe Seyit Battal Gazi Külliyesi'ni buraya gelmek isteyeceklerdir" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Seyyid Battal, Battal Gazi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Seyyid Battal Gazi Külliyesi yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

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