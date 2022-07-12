Diyarbakır'da sıcak havalardan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi: Ya Dicle Nehri'ne girerek boğulacağız ya da burada yüzeceğiz

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › DİYARBAKIR - Sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinliyor - Son Dakika

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