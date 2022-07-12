DİYARBAKIR - Sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinliyor - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinliyor

12.07.2022 11:33

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinlemeye çalışıyor.

Kentte serinlemek ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen çocuklar, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu doldurdu.

Aileleriyle parka gelen çocuklar havuzda bir süre yüzdükten sonra beton zemine uzanıp güneşlendi.

Çocuklardan O.K, serinlemek için arkadaşlarıyla yüzmeye geldiğini anlattı.

M.K da havaların ısınmaya başlamasıyla Anzele Parkı'na gelip, zamanlarını burada geçirdiklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat DİYARBAKIR - Sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinliyor - Son Dakika

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