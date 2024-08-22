Simav'da Mehmet Yiğit Konseriyle Panayır Devam Etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Simav'da Mehmet Yiğit Konseriyle Panayır Devam Etti

Simav\'da Mehmet Yiğit Konseriyle Panayır Devam Etti

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen panayırda Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Yiğit konser verdi. Yiğit, yöresel türküler ve oyun havalarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

22.08.2024 13:48
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Kütahya'nın Simav ilçesinde belediye tarafından düzenlenen panayır, Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Yiğit konseriyle sürdü.

Yiğit, 91. Simav Turizm ve Ticaret Panayırı'nda hemşehrilerine beğenilen türkülerden oluşan geniş bir repertuvar sundu.

Yöresel türkülerle konsere başlayan Yiğit, yöresel kaşık havaları ve oyun havalarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Simavlı İzzet İren, Yiğit'in "Delhadır Başındayım Simav'ın Kaşındayım" adlı türküyü seslendirdiği sırada efe oyunuyla konsere renk kattı.

Konserin sonunda uzun süre alkışlanan Yiğit'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Sanatçıya teşekkür ederek hediye veren Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Yiğit'in doğum gününü kutladı.

Ailesiyle sahnede pasta keserek doğum gününü kutlayan Yiğit, Belediye Başkanı Aktulun, belediye personeli ve tüm Simav halkına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Simav'da Mehmet Yiğit Konseriyle Panayır Devam Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Simav'da Mehmet Yiğit Konseriyle Panayır Devam Etti - Son Dakika
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