Sincan\'da sahnelenen "Pinokyo" minik izleyicilerle buluştu

Ankara'nın Sincan ilçesinde sahnelenen "Pinokyo" adlı çocuk oyunu, hafta sonu yoğun katılımla izleyiciyle buluştu.

Sincan Belediyesince hafta sonları düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu Lale Konferans ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyun, çocuklar ve ailelerinden ilgi gördü.

Pinokyo'nun maceralarının eğlenceli bir dille anlatıldığı oyunda, sahnedeki renkli karakterler ve diyaloglar minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Zaman zaman kahkahaların yükseldiği salonda, oyunun eğitici yönü de beğeni topladı.

Yetişkin oyunları da sahneleniyor

Sincan Belediyesi, çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra yetişkinlere hitap eden tiyatro oyunlarını da sahnelemeyi sürdürüyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen tiyatro etkinliklerinin önümüzdeki günlerde de farklı yaş gruplarından izleyicilerle buluşmaya devam edeceği belirtildi. - ANKARA