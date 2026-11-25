Boyabat ilçesinde, Sinop'ta öğrenim gören 122 öğrenciye spor, resim ve müzik alanlarında kullanabilecekleri çeşitli malzemeler dağıtıldı.

Boyabat'ta, çocukların sanatsal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla malzeme dağıtım programı düzenlendi. Bu program çerçevesinde 122 öğrenciye resim yapabilmeleri için boya ve çizim setleri, müzikle ilgilenmelerini destekleyecek enstrüman ve ritim malzemeleri, fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak spor ekipmanları verildi.

Yeni malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Dağıtılan ekipmanlarla çocukların yeteneklerini keşfetmelerinin, ilgi alanlarını geliştirmelerinin ve sosyal hayata daha aktif katılmalarının hedeflendiği belirtildi.