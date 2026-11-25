Sinop Boyabat'ta 122 öğrenciye resim, müzik ve spor ekipmanı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boyabat'ta eğitim gören 122 öğrenciye resim, müzik ve spor alanlarında kullanacakları ekipmanlar teslim edildi. Dağıtılan boya ve çizim setleri, enstrümanlar ile spor malzemeleriyle çocukların yeteneklerini keşfetmesi ve sosyal hayata katılımının artırılması hedefleniyor.
Boyabat ilçesinde, Sinop'ta öğrenim gören 122 öğrenciye spor, resim ve müzik alanlarında kullanabilecekleri çeşitli malzemeler dağıtıldı.
Boyabat'ta, çocukların sanatsal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla malzeme dağıtım programı düzenlendi. Bu program çerçevesinde 122 öğrenciye resim yapabilmeleri için boya ve çizim setleri, müzikle ilgilenmelerini destekleyecek enstrüman ve ritim malzemeleri, fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak spor ekipmanları verildi.
Yeni malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Dağıtılan ekipmanlarla çocukların yeteneklerini keşfetmelerinin, ilgi alanlarını geliştirmelerinin ve sosyal hayata daha aktif katılmalarının hedeflendiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?