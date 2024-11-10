Sinop Tanıtım Günleri Arnavutköy'de - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sinop Tanıtım Günleri Arnavutköy'de

Sinop Tanıtım Günleri Arnavutköy\'de

Sinop'un kültürü ve lezzetleri Arnavutköy'de tanıtıldı, etkinlikte balık ekmek ikramı yapıldı.

10.11.2024 10:52
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ARNAVUTKÖY Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Sinop Tanıtım Günleri, Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleşti. Sinop'un kültürel zenginlikleri, yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı etkinlikte, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, vatandaşlara ücretsiz balık ekmek ikram etti.

Yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar, Sinop mutfağının lezzetleri ve halk oyunları gösterileriyle dolu program, hem Sinoplu vatandaşları hem de Sinop kültürünü tanımak isteyen ziyaretçileri bir araya getirdi. Açılış programının ardından, Sinop'un asırlık dibek geleneği etkinlik alanında canlandırıldı. Kurulan geleneksel dibek düzeninde, buğday dövme işlemi gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Candaroğlu da bu deneyime katılarak dibek düzeninde buğday dövdü. Ziyaretçiler, bu geleneksel yöntemi yakından izleyerek Sinop'un kültürel mirasına tanıklık etti. Etkinlik boyunca Sinop'un ünlü mantısı, nokulu ve kestane balı gibi yöresel tatlar büyük beğeni toplarken, el sanatları ürünleri de ziyaretçilerden ilgi gördü. Halk oyunları ve müzik dinletileriyle devam eden program, Koliva konseriyle son buldu.

Açılışa, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri stantları gezerek Sinop'un yöresel ürünlerini inceledi ve etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet etti.

CANDAROĞLU: KÜLTÜREL BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, memleket günlerinin kültürel bağların güçlenmesine katkı sağladığını belirterek, "Kadim kültürümüzün bir parçası olan Sinoplu hemşehrilerimizin, o güzel Sinop'tan getirdikleri mutluluğu burada bizlere hissettirmesi çok kıymetli. Bugün Arnavutköy halkı, bu güzel etkinliğe yoğun katılım göstererek alanı doldurdu. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Memleket günleri, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm kültürlerimizi bir araya getiriyor ve kültürel dayanışmamızı güçlendiriyor. Her hafta farklı bir yöremizi ağırlayarak bu etkinlikleri devam ettireceğiz" dedi.

GÜNAY: MUSTAFA BAŞKANIMIZA SEVGİLERİMİZİ SUNUYORUZ

Etkinliğe katılan Hatice Günay, Arnavutköy Belediyesi'nin bu organizasyonuyla memleket hasretini giderdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Mustafa Başkanımıza sevgilerimizi sunuyoruz. O, memleket ayrımı yapmadan tüm illerimiz için bu güzel aktiviteleri gerçekleştiriyor. Arnavutköy'de yaşayan herkesi ve başka şehirlerden gelenleri bu etkinliklere davet ediyorum."

MEMLEKET GÜNLERİ DEVAM EDİYOR

Memleket buluşmaları, Arnavutköy Şehir Parkı'nda her hafta farklı bir yörenin tanıtıldığı etkinliklerle devam edecek. Gelecek hafta Malatyalılar, yöresel lezzetleri ve kültürel zenginlikleriyle Arnavutköylülerle buluşacak.

Kaynak: DHA

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