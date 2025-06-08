Sırakayalar Şelalesi Ziyaretçileri Ağırlıyor

Bayburt'ta karların erimesiyle debisi yükselen Sırakayalar Şelalesi, çevresindeki doğal güzellikler ve coşkuyla akan sularıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta ve kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan şelale, yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünüyor.

Kışın buz tutan görüntüsü, yazın çevresinde açan rengarenk çiçekleriyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan şelale, bugünlerde de daha coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek yağışların etkisiyle debisi yükselen şelaleye gelenler, manzarayı cep telefonlarıyla görüntülüyor.

Ziyaretçilerden Yağmur Eda Kotan, AA muhabirine, şelalenin de yer aldığı bölgede doğanın mükemmelliğini gördüklerini söyledi.

Yaz aylarına girilmesine rağmen halen ilkbahar yaşandığını dile getiren Kotan, "Bol bol fotoğraf çekerek bu anları değerlendirdik. Çok güzel bir gün geçirdik. Doğa bir kez daha ne kadar harika olduğunu kanıtladı bize. Çiçeklerle, böceklerle içiçe olabileceğiniz bir yer. Doğaseverlerin mutlaka görmesi gereken bir bölge." dedi.

Arkadaşlarıyla şelaleye gelen Zeliha Sude Yılar da Bayburt'ta ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek, "Geldiğim için çok memnunum. Herkesin gelip bu güzellikleri keşfetmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Hasan Tüysüz ise doğayla iç içe harika vakit geçirdiklerini ifade etti.