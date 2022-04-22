Şırnak'ta "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" filminin galası yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" filminin galası yapıldı

22.04.2022 03:17

Şırnak'ta "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" filminin galası yapıldı Şırnak'taki belediye seçimleri ile iki aşığın kavuşma çabasını konu alan ve 22 Nisan'da vizyona girecek olan "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" filminin galası, Şırnak'ta yapıldı.

Şırnak'ta "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" filminin galası yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak'taki belediye seçimleri ile iki aşığın kavuşma çabasını konu alan ve 22 Nisan'da vizyona girecek olan "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" filminin galası, Şırnak'ta yapıldı.

Metin Yıldız, Bülent Durgun, Charles Carroll, İskender Bağcılar ve Şebnem Yıldırım'ın rol aldığı "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" yerli komedi filmin galası Şırnak Belediyesi Sinema Salonunda galası yapıldı.

Galaya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, filmin yapımcısı Bülent Durgun, film oyuncuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Filmin galasında konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Allah nasip etti, "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" filmin çekimleri gerçekleşti ve galasını gerçekleştiriyoruz. Nuh Gemisinin ve Nuh Tufanın hikayesi bütün insanlığı ilgilendiren bir hikayedir. Bu hikayeye ev sahipliği yapan dağın Şırnak ilimizde olması, elbette hemşehrilerimizi ve ülkemizi yakından ilgilendiriyor. Bu projeyi uygulamaya başladık. Tam güvenlik konsepti projesini uygulayacağımız dönemde film çekimleri içinde hemfikir olduk. Yıllardır bu bölgede yaşanan sıkıntılar var. Bölücü terör örgütün menfur eylemleri nedeniyle burada 40 yıldır vatandaşımız Sefineye özlem duydu, hasret duydu. Bu yakaladığımız huzur ortamında da sosyal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılmasını da önemsedik. Bu filmi izleyenler, insanlar araştırma yapacaktır, belki de kalkıp Şırnak'a gelecektir, Sefine'ye çıkmak isteyecektir. Biz bu ziyaretlere çok şükür hazırız. Çünkü geminin olduğu yer olduğuna inanılan bölgeye artık kara yolu ile de gidilebilmektedir. Bu filmin final sahneleri de burada çekildi. Bu filmi izleyen, bunun mesajını almak isteyenler Nuh Tufanı'nın, Nuh'un gemisinin kurtuluş, kardeşlik, birlik beraberlik mesajını da almış olacak. Bu mesaj Şırnak'tan, Cudi'den verilmiş olacak. Tabii bununla beraber oraya ilgi de olacaktır" dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da, "Bu akşam yine bir gururu yaşıyoruz, hep beraber. Öncelikle biliyorsunuz Şırnak'ta sinema yoktu. 2019 seçimlerinde vaatlerimizde Şırnak'a sinema kazandıracağımızı belirtmiştik. Şu anda hem sinemamız faaliyete geçmiş oldu, hem de "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" filmimizin galasını burada yapıyoruz. Bunlar hep bir ilk, ben hep dedim, Şırnak'ta ilkler yaşanacak" dedi.

Filmin yapımcısı Bülent Durgun ise, "Nuh'un Gemisi yüzyıllardır tartışılan, konuşulan bir projedir. Nuh'un Gemisi dünya sinemasında da konuşulan, tartışılan bir olaydı. Amerikalılar tarafından da 2014 yılında bunun filmi yapıldı. Ama gerçek yerinde çekilmedi. Türkiye Şırnak ilimizin sınırlarında bulunan Cudi Dağı Sefine bölgesinde Hz. Nuh Peygamberin gemisinin indiği yer olarak belirtiliyor. Biz de bölgeye geldik. Cudi Dağın zirvesi Sefineye çıkılması, dünya sineması için çok önemlidir. Nuh Peygamber sadece Türkiye için değil, o gemi dünyayı ilgilendiren bir olaydır. Bu olayın geçtiği yerde Cudi Dağı Sefine'dır. Bu filmi yerinde çekmek gerçekten çok önemlidir" dedi.

Şırnak'ta Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filminin galası yapıldı
Şırnak'ta Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filminin galası yapıldı
Şırnak'ta Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filminin galası yapıldı
Şırnak'ta Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filminin galası yapıldı

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Şırnak, Sinema, Nisan, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminin galası yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" filminin galası yapıldı - Son Dakika
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