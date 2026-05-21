Sivas Devlet Tiyatrosu'nda "Biz Size Hayranız"

21.05.2026 09:49
Sivas Devlet Tiyatrosu, "Biz Size Hayranız" oyununu 19-23 Mayıs'ta sergileyecek.

Carole Greep'in kaleme aldığı, çevirmenliğini Pınar Güzelyürek Çelik'in yaptığı ve Ebru Kara'nın yönettiği oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 23 Mayıs Cumartesi ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunda, Mustafa Murat Latifoğlu, Eylül Aldanmaz, Erkan Aytemur ve Zeliha Genç rol alıyor.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Eski dostluklar ve tuş kilidi açılmış bir telefon. Charles ve eşi Carole, şehrin stresinden uzak bir kasabaya yerleşir ve hafta sonu onları ziyarete gelecek olan Pierre ve Marie çiftini beklerler. Yolda olan çift, telefonlarının tuş kilidinin açılmasıyla yanlışlıkla çifti ararlar, bir anda telefon açılır ve hikaye burada başlar. Pierre ve Marie, seslerinin, arkalarından dedikodu yaptıkları çift gittiğinin farkında değillerdir. Duydukları karşısında şok olan Carole ve Charles, evlerinde plan yapmaya başlar. Bu durumdan habersiz olan diğer çifti bakalım neler bekler."

Kaynak: AA

