Sivas\'ta Yiğido Dede projesiyle çocuklar masallar ve geleneksel oyunlarla buluşacak

Sivas'ta çocukları geleneksel masallar, kitaplar ve unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarıyla buluşturmayı amaçlayan "Yiğido Dede'yle Eskimeyen Oyunlar" projesi başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün PRODES Programı kapsamında desteklenen projenin açılışı Sivas Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Proje kapsamında çocuklarla masal etkinlikleri düzenlenecek, geleneksel oyunlar oynanacak ve kitap desteği sağlanacak. "Yiğido Dede" karakteriyle çocuklarla buluşacak Selman Devecioğlu, geleneksel masallar anlatarak çocukların hayal dünyalarının geliştirilmesine katkı sunacak. Etkinliklerle çocukların kültürel değerlerle bağlarının güçlendirilmesi ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları hedefleniyor