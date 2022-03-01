Soğuk algınlığına 1 doz masal... Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor - Son Dakika
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Soğuk algınlığına 1 doz masal... Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor

01.03.2022 17:33

Soğuk algınlığına 1 doz masal... Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyorBURSA Büyükşehir Belediyesi'nin 'Türkiye'de bir ilk olarak' geçen yıl Bursa Şehir Hastanesi'nde başlattığı Kitap Eczanesi uygulamasına Medicana Bursa Hastanesi de katıldı.

Soğuk algınlığına 1 doz masal... Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin 'Türkiye'de bir ilk olarak' geçen yıl Bursa Şehir Hastanesi'nde başlattığı Kitap Eczanesi uygulamasına Medicana Bursa Hastanesi de katıldı. Doktorlar, muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazarken; hastane içerisindeki eczaneye gelen çocuklar, istedikleri masal kitabını ücretsiz alıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 'kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla' kente yeni kütüphaneler kazandırılması, 22 bin kitaplık dijital kütüphanenin halka açılması, açık hava kütüphanelerinin kurulması ve kütüphaneden kitap alanlara ücretsiz toplu taşıma bileti verilmesi gibi uygulamalarının yanında gibi Kitap Eczanesi projesi de büyük ilgi görüyor. Hedef kitlesi 0-12 yaş grubu olan ve ilk olarak geçtiğimiz yıl Bursa Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen Kitap Eczanesi, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nin ardından şimdi de Medicana Bursa Hastanesi'nde açıldı. Proje kapsamında tedavi için hastaneye gelen çocuklar, doktorlar tarafından tedavinin ardından kitap okumaya yönlendiriliyor. Çocuklara tedavileri için gerekli ilaçları yazan doktorlar, ilave olarak da çocuk adına düzenlenen bir kitap reçetesi veriyor. Bu reçete ile hastane içerisindeki Kitap Eczanesi'ne gelen çocuklar, kendi yaş gruplarına göre istedikleri hikaye kitaplarını ücretsiz alıyor.

1 doz masal iyi gelir

Medicana Bursa Hastanesi'nde yeni başlayan uygulamanın tanıtımı; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, hastanede görevli doktorlar, hasta çocuklar ve ailelerinin katıldığı törenle yapıldı. Geçen yıl başlattıkları projeyle ilgili olarak çok olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Geleceğimiz olan çocukların sanatla, sporla ve özellikle de kitapla iç içe büyümesini istiyoruz. Bu projede amacımız, çocuklara bedava kitap vermek değil çocukların doktorlar tarafından kitap okumaya yönlendirilmesidir. Çocuk, böylece kitabın en az ilaçlar kadar önemli olduğunu anlayacak. Her hastanede 1 ay kalacak projede, şu ana kadar 5 bini aşkın çocuğumuza ulaştık. Okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasına katkı sunacak bu projeyi önemsiyoruz" dedi.

İlaçlar kadar faydalı

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı ise böylesi örnek bir projede yer almanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Karşı, "Kitaplar, çocukların hayal dünyasını ve konuşma becerisini geliştirir. Kitap okumak, kelime dağarcığının zenginleşmesini sağlarken, merak duygularını ise besliyor. Çocuklar kitapları doktorun verdiği reçete karşılığında aldıkları için kitap okumanın ilaçlar kadar faydalı olduğu konusunda bilinçlenecek. Anne-babalardan da yoğun ilgi gördük ve iyi dönüşler aldık. Medicana sağlık grubu olarak her zaman eğitimin yanındayız" diye konuştu.

Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Metin Demirkaya da çocukların fiziksel sağlıklarının yanında ruhsal gelişimi için kitapların büyük önem taşıdığını belirterek, böyle bir projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi, Bursa, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Soğuk algınlığına 1 doz masal... Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soğuk algınlığına 1 doz masal... Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor - Son Dakika
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