Son dakika haber... SDT, bayram öncesi "Geçmiş Zaman Olur Ki" tiyatro oyunuyla perdelerini açacak - Son Dakika
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Son dakika haber... SDT, bayram öncesi "Geçmiş Zaman Olur Ki" tiyatro oyunuyla perdelerini açacak

28.04.2022 10:30
Son dakika haber... SDT, bayram öncesi "Geçmiş Zaman Olur Ki" tiyatro oyunuyla perdelerini açacak

Son dakika haberleri... Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Ramazan Bayramı öncesinde "Geçmiş Zaman Olur Ki" adlı oyunu seyircileriyle buluşturacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Ramazan Bayramı öncesinde "Geçmiş Zaman Olur Ki" adlı oyunu seyircileriyle buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, orta oyununun günümüzdeki önemli temsilcilerinden Münir Canar'ın kaleme aldığı, Burak Fındıkcı'nın yönettiği "Geçmiş Zaman Olur Ki", bugün saat 20.30'da sahnelenecek.

"Geçmiş Zaman Olur Ki", 29 Nisan Cuma günü saat 20.30'da, 30 Nisan Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde tekrar perde açacak.

Oyunun biletleri www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

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Devlet Tiyatroları, Ramazan Bayramı, Münir Canar, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... SDT, bayram öncesi 'Geçmiş Zaman Olur Ki' tiyatro oyunuyla perdelerini açacak - Son Dakika


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