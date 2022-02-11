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Son dakika haberi | Başkan Gökhan Yüksel, Hızır Orucunu vatandaşla birlikte açtı - Son Dakika

Son dakika haberi | Başkan Gökhan Yüksel, Hızır Orucunu vatandaşla birlikte açtı

11.02.2022 10:25

Son dakika haberlerine göre Başkan Gökhan Yüksel, Hızır Orucunu vatandaşla birlikte açtı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Cemevi Vakfı'nda vatandaşlar ile bir araya gelerek Hızır Orucunu birlikte açtı.

Başkan Gökhan Yüksel, Hızır Orucunu vatandaşla birlikte açtı

İSTANBUL - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Cemevi Vakfı'nda vatandaşlar ile bir araya gelerek Hızır Orucunu birlikte açtı.

Yardımlaşmaya ve sosyal dayanışmaya her zamankinden daha çok önem verilen Hızır Orucunun 3. günü münasebetiyle Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Cemevi Vakfı'nda vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Yüksel Hızır Orucunu vatandaşla birlikte açtı. Kartallıların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yüksel, cemevinde oruçlarını açan vatandaşlarla sohbet etti.

Okunan dualarla birlikte oruçlarını açan cemevindeki vatandaşlara hızır lokması dağıtıldı. Kartal Cemevi Vakfı Dedesi Celal Özer, "Hızır orucunun anlamı yoksula, yetime ve fakire lokma vermektir. Bizler hızırı aramak yerine, her maddi ve manevi durumu iyi olan ailelerin imkanı olmayan insanlara hızır gibi yetişmesi lazım, onların ihtiyaçlarını gidermesi lazım. Fakir ve fukaranın sofrasına bir dilim ekmek olabilirsek gönül gözümüz de dünya gözümüz de açık olur. Bu şekilde inanıp yaşayan insanların hak ile hak olması iki cihanın da güzelliği ve onun üzerinde var olmasını Yüce Allah bütün ayetlerinde beyan ediyor. Allah bütün insanların sevinçlerini, mutluluğunu ve huzurunu daim etsin. Allah nice Hızır'larda buluşmayı bizlere nasip etsin" dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün Hızır Orucu'nun 3. günü. Kartal Cemevindeyiz. Zorda olan insanların imdadına yetişen iyilikler çoğalsın istiyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak bütün iyilikler onları bulsun istiyoruz. Bu anlamda tutulan bütün oruçların hak katında kabul olmasını diliyorum. Kartallı komşularımız hem ibadetlerini yapıyorlar hem de oruçlarını açıyorlar. Ben tutulan oruçların iyiliğe, güzelliğe ve insanların yüzünü güldürecek güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Kartal Cemevi bu anlamda ibadeti, eğitimi ve oruç açma zamanlarında verdiği hizmetler ile elinden gelen gayreti yapıyor. Biz de yanlarında olmaya çalışıyoruz ve bugün de komşularımızla buluşmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Başkan Gökhan Yüksel, Hızır Orucunu vatandaşla birlikte açtı
Son dakika haberi | Başkan Gökhan Yüksel, Hızır Orucunu vatandaşla birlikte açtı
Son dakika haberi | Başkan Gökhan Yüksel, Hızır Orucunu vatandaşla birlikte açtı

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Gökhan Yüksel, Cemevi, Mevla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | Başkan Gökhan Yüksel, Hızır Orucunu vatandaşla birlikte açtı - Son Dakika


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