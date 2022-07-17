Şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi - Son Dakika
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Şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi

17.07.2022 09:52

Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler, tekne turuyla Doğu Akdeniz'in koylarını gezdi.

Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler, tekne turuyla Doğu Akdeniz'in koylarını gezdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce denize açılmamış aileler için Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan tekne kaldırıldı.

Geziye katılan şehit aileleri, gaziler ve polisler, Doğu Akdeniz'in doğal güzelliklerini görmenin yanı sıra Boğsak, Tisan ve Barbaros koylarını gezdi, buralarda denize girdi.

Şırnak'ta 2012 yılında şehit olan polis memuru Ahmet Toprakoğlu'nun babası Cebrail Toprakoğlu, AA muhabirine, ilk kez katıldığı tekne gezisinde çok eğlendiğini belirterek, İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Polis memuru Caner Yıldırım da ailesiyle katıldığı gezide denize açılma şansı yakaladığını ifade ederek, "Gezi bizler için güzel bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Vesile olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Geziye polis babasıyla katılan Elif Güngören de ailesiyle tatil yapma şansı buldukları için mutlu olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi - Son Dakika
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