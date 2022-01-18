Ordu'nun Korgan ilçesindeki Çiseli Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Kentte son günlerde hava sıcaklıkları, lüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Düşüşle birlikte akarsular ve şelaleler de buz tuttu.

İlçeye bağlı Göltepe Yaylası mevkisinde, yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülen Çiseli Şelalesi de buz tuttu.

Şelalenin bu görüntüsünü merak eden vatandaşlar, yaylaya gelerek cep telefonlarıyla görüntüledi.

İlyas Adaş, AA muhabirine, şelalenin donduğunu duyar duymaz bölgeye geldiklerini belirterek, "Şelalenin yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Biz de bu fırsatı kaçırmadık. Uzun bir yolculuk sonrası şelaleyi görebildik." dedi.