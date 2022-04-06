Trafik kazasında felç olan "Pamuk" adlı köpeğe yürüteç desteği - Son Dakika

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde otomobilin çarpması sonucu arka bacakları felç olan ve vücudunda yaralar bulunan "Pamuk" adlı köpek, veterinerlerin uyutma önerilerini reddeden sahibinin mücadelesi sonucunda yürüteçle gezinmeye başladı.

Adacık Mahallesi'ndeki otel ve restoranın müdürlüğünü yapan 58 yaşındaki Osman Eyüboğlu'nun 15 günlükken sahiplendiği 1,5 yaşındaki Tonya finosu cinsi köpeğe yaklaşık 4 ay önce otomobil çarptı.

İki çocuk babası Eyüboğlu'nun götürdüğü veteriner, köpeğin belindeki sinir ezilmesi nedeniyle arka bacaklarının felç olduğunu tespit etti.

Yaraları tedavi edilen köpeğin vücudunda hareketsizlik nedeniyle yeni yaralar oluştu. Eyüboğlu, farklı veterinerlerden de "Pamuk"un tedavisi için görüş aldı. Veterinerler, köpeğin durumunda düzelme olmayacağı için uyutma önerisinde bulundu.

Eyüboğlu, veterinerlerin önerisini reddederek "Pamuk" için elinden geleni yapmayı sürdürdü.

İstanbul'da ulaştığı bir firmaya köpeği için 3 bin liraya özel aparat yaptıran Eyüboğlu, "Pamuk"un yeniden ayağa kalkmasının mutluluğunu yaşıyor.

"Yürüyeceğine inanıyorum"

Osman Eyüboğlu, AA muhabirine, tüm hayvanları çok sevdiğini ancak köpeklere ayrı sevgisi olduğunu söyledi.

"Pamuk"un kazada yaralanmasının kendisini çok üzdüğünü belirten Eyüboğlu, "Tedavisini yaptırmaya çalıştım. Veterinerler, 'Uyutalım.' falan diyorlardı. Ben de bir can olduğu için bu kararı veremedim. 'Kendi kaderiyle ölsün, bu kararı vermeyeyim. Ne gerekiyorsa yapacağım.' diye karar aldım." şeklinde konuştu.

Eyüboğlu, sinir ezilmesi nedeniyle felç olan köpeğinin tedavi sürecinin sıkıntılı geçtiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uğraştık, çok şükür bu duruma getirdik Pamuk'umuzu. İstanbul'dan bir yürüteç bulduk, aldık. O süreçte psikolojik travma yaşadı, küstü ama sonrasında yavaş yavaş bizim de ilgimizle hayata yeniden döndü, yeni heyecanını yaşamaya başladı. Günden güne de iyileşiyor. Yürüyeceğine inanıyorum. Bu konudaki araştırmalarım devam ediyor. Ankara'da bu konuda bir hastane var, orasıyla irtibat kurdum, gerekirse oraya götüreceğim, köpeğimizi yürüteceğiz inşallah."

"Pamuk"un neşesinin, arka iki bacağını yerden yükselten tekerlekli yürüteç sayesinde arttığını ifade eden Eyüboğlu, "Pamuk 1,5 aydır çok neşeli, keyfi yerinde. Bu da bizi mutlu ediyor. Emeğimizin karşılığını, bir cana değer vermenin karşılığını almak başka bir mutluluk." dedi.

Önceki köpeği "Boncuk" araç çarpması sonucu ölmüş

Eyüboğlu, daha önceki yıllarda baktığı "Boncuk" adlı köpeği yine aynı bölgede araba çarpması sonucu kaybettiğini anlatarak, "Ona çok üzülmüştüm. Onun yerine bunu koyduk işte. O Boncuk, bu Pamuk. Maalesef bu da talihsiz bir kaza geçirdi ama çok şükür ki yaşıyor, yaşatmaya da çalışacağız." diye konuştu.

Karıncanın bile incinmesini istemediğini dile getiren Eyüboğlu, Pamuk'un tedavisine destek veren tesisin mülk sahibi Merve ve Mehmet Karadeniz çifti ile bakımına destek olan personele teşekkür etti.

Eyüboğlu, "Pamuk" ile sağlıklı günlerindeki gibi koşup oynamayı hayal ettiğini sözlerine ekledi.