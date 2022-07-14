Son dakika: Kerkük Şehitleri Keçiören'de anıldı - Son Dakika
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Son dakika: Kerkük Şehitleri Keçiören'de anıldı

14.07.2022 18:20

Son dakika gelişmesine göre Kerkük Şehitleri Keçiören'de anıldı Keçiören Belediyesi, 14 Temmuz 1959'da yaşanan Kerkük katliamında şehit olan Türkmenleri düzenlenen programla andı.

Kerkük Şehitleri Keçiören'de anıldı

ANKARA - Keçiören Belediyesi, 14 Temmuz 1959'da yaşanan Kerkük katliamında şehit olan Türkmenleri düzenlenen programla andı.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen programda 14-16 Temmuz 1959 tarihinde yaşanan ve dönemin en insanlık dışı olaylarından biri olan Türkmen katliamı şehitleri anıldı. İlçede bulunan Kerkük Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra çok sayıda Türkmen vatandaş katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok burada yaptığı konuşmada geçmişte yapılanlara dikkat çekerek, "Şöyle bir Türkmen tarihine baktığımız zaman Osmanlı'dan sonra İngilizler var. İngilizler birçok ülke çıkarttılar Arap yarımadasında. Onların başına da Osmanlı'ya karşı kendileriyle savaşan aşiretlerin liderlerini getirdiler. Zulüm onunla beraber başladı. Yine bir sürü soykırımlar, nüfus coğrafya değişimi daha sonra bağımsızlık, sonra ihtilal, ihtilalden sonra da Türkmenlere zulüm" diye konuştu.

Vatan olmanın bir bedeli olduğunun altını çizen Altınok konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Vatan olmanın bir bedeli var; bu coğrafyada Türk kalmanın bir bedeli var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir sürü badireler yaşadı. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalbi sizin kalbiniz. Siz ağlarsanız biz burada ağlarız, acınız acımız, sıkıntınız sıkıntımız, çileniz çilemizdir. Kerkük bir Türkmen şehridir; İhsan Doğramacı'nın Kerkük ve Türkmen eline çok fazla hizmeti vardır. Buralara her gelen nüfus azaltmaya, nüfusu taşımaya gönderdikleri, sürgün ettikleri, öldürdükleri Türkmen kardeşlerimizin yerine de yeni nüfuslar getirdiler. Sınıra tamponlar getirdiler. Ama şunu söyleyeyim ne olur birlik beraberliğinizi sağlayın."

15 Temmuz vurgusu

Altınok konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişimini de hatırlattı. Altınok 15 Temmuz günü şehit olanları anarak, "Yüzün haktan gözüken insanlar belli yerlere göreve getiriliyor. Savaş uçağımızla, kendi vatandaşımızı; Bir Türk Müslüman'ı bombalar mı? Gölbaşındaki Özel Harekatçı kahramanları bir Türk ve Müslüman bombalar mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi veya sokakta ülkeme, vatanıma, devletime, cumhuriyetimize sahip çıkacağım diyen insanların üzerlerine tanklar geliyor. O tanklar yiğitlerin cesaretleri altında ele geçirildi. Uçaklar, helikopterler, mermiye koşan yiğitler ve kahramanlar. Sadece ülkem, vatanım, milletim diyerek ülkeyi yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne halkımız, milletimiz sahip çıktı" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kerkük, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika: Kerkük Şehitleri Keçiören'de anıldı - Son Dakika

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