Son Dakika | Suriye sınırında üretilen geleneksel Uşak halıları, ABD ve İspanya'ya gönderilecek - Son Dakika
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Son Dakika | Suriye sınırında üretilen geleneksel Uşak halıları, ABD ve İspanya'ya gönderilecek

05.03.2022 11:39
Son Dakika | Suriye sınırında üretilen geleneksel Uşak halıları, ABD ve İspanya'ya gönderilecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde açılan halı dokuma kursuna katılan kadın kursiyerler, deseni, ilmek sayısı, rengi, askı ve çözgü özellikleriyle 14. ve 15. yüzyıllarda Avrupa'daki sarayları süsleyen Uşak halısını geleneklere uygun şekilde dokuyor.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde açılan halı dokuma kursuna katılan kadın kursiyerler, deseni, ilmek sayısı, rengi, askı ve çözgü özellikleriyle 14. ve 15. yüzyıllarda Avrupa'daki sarayları süsleyen Uşak halısını geleneklere uygun şekilde dokuyor.

Akçakale ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından açılan halı dokuma kursuna katılan 36 kadın, dünya çapında ün salmış Uşak halılarının yapımını usta öğreticilerden öğrendikten sonra dönemin özelliklerine uygun şekilde dokumaya başladı.

Kadınlar tarafından üretilecek halılar, Aksaray ve Konya'da bulunan bir şirket aracılığıyla ABD ve İspanya'ya gönderilecek.

Kursiyerlere, aylık 3,5-4 bin lira gelir

Akçakale ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halil Kahraman, AA muhabirine, halıcılık kursunu yaklaşık 1 ay önce Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açtıklarını belirtti.

Kursta 36 kadının halıcılık mesleğini öğrendiğini aktaran Kahraman, şöyle konuştu:

"Kursumuzda Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait Uşak halısı üretiliyor. Amacımız, halıcılık kültürünün devam etmesi, kadınlarımızın meslek öğrenmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarıdır. Kursumuza 36 kursiyerle başladık, amacımız 600 kadınımıza istihdam sağlamak. Aksaray ve Konya'da bulunan bir şirketle anlaşmamız var. Burada üretip gönderdiğimiz halılar da şirket aracılığıyla ABD ve İspanya'ya gönderilecek. Kursiyerlerimiz burada halının metrekaresini 200 liraya yapıyor. Düzenli çalışan bir kursiyerimiz aylık 3,5-4 bin lira bir ücret kazanmış olacak. Kursumuza gelen kursiyerlerimiz hem zamanlarını değerlendiriyor, hem halıcılık mesleğini öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor."

Kurs öğreticisi Meryem Ekin de kursiyerlere halı dokumanın inceliklerini öğrettiklerini söyledi.

İlk başlarda kursiyerlerin acemilik dönemi geçirdiğini ancak artık halı dokumayı öğrenerek üretim yapmaya başladıklarını aktaran Ekin, şunları kaydetti:

"Daha önce Akçakale'de böyle bir halı dokumacılığı olmadığı için bu kursu başlatmak istedik. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesinde açılan kursumuz 36 kadın kursiyerimizle sürüyor. Kursumuzda Osmanlı dönemine ait unutulmaya yüz tutan Uşak yün halıları üretiyoruz ve gelecek nesillere de aktarılmasını sağlıyoruz. Halıcılık emek isteyen güzel bir meslektir. Halı dokuyan kadın kursiyerlerimiz meslek öğrenmenin yanında aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar. Dokumayı öğrenen ve üretime geçen kursiyerlerimiz 1 halıyı 1 ayda bitirebilir bu da kendisine güzel bir maddi katkı sağlar."

Kursiyerlerden Zeynep Tur ise kurstan önce zamanını evde geçirdiğini, şimdi ise burada arkadaşlarıyla meslek öğrenerek ailesinin bütçesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, İspanya, Suriye, Uşak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son Dakika | Suriye sınırında üretilen geleneksel Uşak halıları, ABD ve İspanya'ya gönderilecek - Son Dakika


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