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Su dalgalarından etkilendi, hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Su dalgalarından etkilendi, hayalini gerçekleştirdi

31.01.2022 20:30

Su dalgalarından etkilendi, hayalini gerçekleştirdi 1990'lı yıllarda enstrümanlarını çevre illere tamire götürürken, şimdi kendi atölyesini oluşturdu ve yeni enstrümanlar ortaya çıkardı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Ahmet Altınsoy, 1990'lı...

Su dalgalarından etkilendi, hayalini gerçekleştirdi

1990'lı yıllarda enstrümanlarını çevre illere tamire götürürken, şimdi kendi atölyesini oluşturdu ve yeni enstrümanlar ortaya çıkardı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Ahmet Altınsoy, 1990'lı yıllarda enstrümanlarını çevre illere tamire götürürken, şimdi kendi atölyesini oluşturdu ve yeni enstrümanlar ortaya çıkardı.

Bağlama ustası Ahmet Altınsoy, musiki derneği ile birlikte yıllar önce çalıştığı sırada arızalanan enstrümanlar için çevre illere giderek, yüksek fiyatlara tamir yaptırmalarından sonra kendi gayreti ile saz ve bağlamaları yapmaya başladığını ifade etti. Küçük bir tezgah oluşturarak bağlama yapmaya başlayan Altınsoy, bu esnada yeni enstrümanlar yapmaya başladığını dile getirdi.

Altınsoy, olta ile balık tuttuğu esnada kurşunun düştüğü yerde su dalgalarının oluşumundan bağlamanın çıkardığı ses sistemi ile benzerlik göstermesi ile bağlama yaparken de çıkaracağı sesi düşünerek yeni bağlamalar yaptığını anlattı.

Su kabağından, çaydanlıktan, cam şişelerden bağlamalar yaptığını kaydeden Altınsoy, 'Cumba' adını verdiği bağlamayı da özel olarak yaptığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl kendisini ziyaret eden Kütahya Valisi Ali Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Ahmet Altınsoy'un çaydanlıktan yaptığı 'Şeşkeman'a hayran kalmıştı.

Su dalgalarından etkilendi, hayalini gerçekleştirdi
Su dalgalarından etkilendi, hayalini gerçekleştirdi
Su dalgalarından etkilendi, hayalini gerçekleştirdi

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Ahmet Altınsoy, Kütahya, Turizm, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Su dalgalarından etkilendi, hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika


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