Su Yavuz, Boston'da Müthiş Bir Performans Sergiledi - Son Dakika
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Su Yavuz, Boston'da Müthiş Bir Performans Sergiledi

Su Yavuz, Boston\'da Müthiş Bir Performans Sergiledi
14.07.2026 10:09
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Genç piyanist Su Yavuz, Boston Pops konserinde Wynton Marsalis ile sahne aldı ve 'Spain' şarkısını söyled.

PİYANİST ve vokalist Su Yavuz (20), ABD7nin bağımsızlığının 250'nci yıl kutlamaları kapsamında Boston'da 4 Temmuz'da düzenlenen Boston Pops Fireworks Spectacular konserinde, şef Keith Lockhart yönetimindeki Boston Pops Orkestrası ile sahne aldı.

Konserde caz müziğinin yaşayan efsanelerinden kabul edilen Wynton Marsalis tarafından sahneye davet edilen Su Yavuz, Chick Corea'nın eseri 'Spain'i seslendirdi. Wynton Marsalis; eserin açılışında kısa bir doğaçlama piyano solosu gerçekleştiren genç sanatçıyı, "Dünya müziğinin heyecan verici genç yeteneklerinden ve yükselen yıldızlarından biri" sözleriyle tanıttı. Marsalis, Su Yavuz'un Boston'daki Berklee College of Music'te eğitim gördüğünü belirterek, çok yönlü müzisyenliğini vurguladı. Su Yavuz, konserin devamında Trombone Shorty ile birlikte sanatçının 'Here Come the Girls' adlı eserinde konuk sanatçı olarak performans sergiledi. Konserde Jane Lynch, Lainey Wilson, Chance the Rapper ve Megan Hilty gibi dünyaca ünlü isimler de sahne aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Su Yavuz, Boston'da Müthiş Bir Performans Sergiledi - Son Dakika

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