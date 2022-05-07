Sultandağı'nda Yörük kültürünü yaşatmak için şenlik yapıldı - Son Dakika
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Sultandağı'nda Yörük kültürünü yaşatmak için şenlik yapıldı

07.05.2022 18:25
Sultandağı'nda Yörük kültürünü yaşatmak için şenlik yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde "1. Üçkuyu Köyü Yörük Kültürü Yaşatma ve Tanıtım Şenliği" düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde "1. Üçkuyu Köyü Yörük Kültürü Yaşatma ve Tanıtım Şenliği" düzenlendi.

Üçkuyu köyünde düzenlenen etkinlikte, mehter takımı konseri, müzikli eğlence ve yarışmalar yapıldı, katılımcılara yöresel yemek ikramında bulunuldu.

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şenliğin, Anadolu'yu yurt yapan Yörük, Türkmen kültürünü yaşatmak için düzenlendiğini söyledi.

Etkinliğe katılımın yüksek olduğunu dile getiren Demirbilek, şöyle konuştu:

" İzmir, Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin her noktasındaki Üçkuyulular, bugün Sultandağı'nda toplandı. Şenliğimizde derneklerimiz de bize destek verdi. Amacımız bu kültürümüzü en güzel şekilde yaşatmak."

Etkinliğe, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Murat Demirbilek, Karahisar, Türkmen, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sultandağı'nda Yörük kültürünü yaşatmak için şenlik yapıldı - Son Dakika


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