Sultangazi'de 'Sahne Senin' etkinliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de 'Sahne Senin' etkinliği yapıldı

01.04.2022 11:26
Sultangazi'de 'Sahne Senin' etkinliği yapıldı

Sultangazi Belediyesi'nin 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Sahne Senin', edebiyat tutkunlarını sahneyle buluşturdu.

Sultangazi Belediyesi'nin 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Sahne Senin', edebiyat tutkunlarını sahneyle buluşturdu. Çocuk, genç, yaşlı her yaştan Sultangazi ilçe sakinin şiir, hikaye ve masal gibi eserlerini seslendirdiği program dinleyicilerden beğeni aldı.

Sultangazi Belediyesi kültür ve sanatın nabzını tutmaya devam ediyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sultangazi ilçe sakinleriyle buluşan Sahne Senin etkinliği, katılımcılarına edebiyat dolu bir deneyim sundu. Etkinlik, Sultangazi Belediyesi'nin geleceğin edebiyatçılarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği Yazı Akademisi tarafından organize edildi.

SULTANGAZİ KÜLTÜRDE DE SULTANŞEHİR OLUYOR

Miniklerin seslendirdiği masallar yüzleri gülümsetirken gençlerin ve yaş almış büyüklerin okuduğu şiir ve hikayeler yer yer hüzünlendirdi, yer yer düşündürdü. Sultangazi ilçe sakinlerinin edebiyatın güzel dünyasıyla buluştuğunu söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sahne, kıymetli komşularımızındı. Çok güzel eserler dinledik. Sultangazi'de edebiyat alanında büyük bir potansiyel olduğunu bir kez daha gördük. Bizler de, Sultangazimizi edebiyat ve kitaplar aracılığıyla kültürde de bir Sultanşehir yapmak için, kıymetli komşularımıza destek vermeye devam edeceğiz." dedi.


Sultangazi'de 'Sahne Senin' etkinliği yapıldı
YORUMLAR
500
Sultangazi'de 'Sahne Senin' etkinliği düzenlendi Sultangazi'de 'Sahne Senin' etkinliği düzenlendi Devlet korumasında yetişen çocuklara Türkiye genelinde 'otizm' taraması Devlet korumasında yetişen çocuklara Türkiye genelinde 'otizm' taraması

Kütüphane Haftası, Sultangazi, Çocuk, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Sultangazi'de 'Sahne Senin' etkinliği yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:40:29. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de 'Sahne Senin' etkinliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement