Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde, Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz'un yürütücülüğünde "Doğadan Sofraya Sürdürülebilir Yemek Fotoğrafçılığı" eğitimi gerçekleştirildi. Eğitmen Çağatay Çelikbaş tarafından verilen eğitim, gastronomide görsel anlatımın gücüne odaklanarak öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı bir bakış açısı sundu. Etkinliğe Fakülte Dekanı ve Gastronomi Kulübü Danışmanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban katılım sağladı.

Etkinlik kapsamında; ışık kullanımı, doğru açı seçimi, kompozisyon oluşturma, sahne düzenleme ve yiyeceklerin estetik sunumu gibi yemek fotoğrafçılığının temel ve ileri düzey teknikleri ele alındı. Eğitmen tarafından daha önce gerçekleştirilmiş özgün yemek fotoğrafları üzerinden örnek analizler yapılarak çekim süreçleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Balıkesir'in zengin gastronomik değerlerini yansıtan zeytin, zeytinyağı ve yöresel ürünler üzerinden yapılan incelemelerde, bu ürünlerin görsel açıdan daha etkileyici ve iştah açıcı biçimde nasıl sunulabileceği üzerinde duruldu. Doğal ışık kullanımı, arka plan seçimi ve ürün dokusunun ön plana çıkarılması gibi unsurların fotoğrafın estetik gücüne katkısı örneklerle aktarıldı. Etkinlik sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, değerli paylaşımları ve eğitime sunduğu katkılarından dolayı eğitmen Çağatay Çelikbaş'a teşekkür belgesi takdim etti. - BALIKESİR