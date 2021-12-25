Üye Girişi
Talas'ta Melihat Gülses konseri - Son Dakika

Talas'ta Melihat Gülses konseri

25.12.2021 14:58
Talas'ta Melihat Gülses konseri

Talas Belediyesi, Türk Sanat Müziği sanatçısı Melihat Gülses ile Tanini Trio Grubu'nu müzikseverlerle buluşturdu.

Talas Belediyesi, Türk Sanat Müziği sanatçısı Melihat Gülses ile Tanini Trio Grubu'nu müzikseverlerle buluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere yoğun ilgi oldu.

İlgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Melihat Gülses, çok yerde görünmesi mümkün olmayan bir manzara ile karşılaştıklarına dikkati çekti.

Duygularını aktaran Gülses, "Burada olmaktan gerçekten inanılmaz büyük mutluluk duyuyoruz. Şükürler olsun, böyle başkanlar olursa kültür ve sanatın da bu denli savunucusu olur. Çünkü en değerli kimliğimiz bu bizim." ifadelerini kullandı.

Konserin ardından sahneye gelerek sanatçılara çiçek takdim eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sanatçılara teşekkür etti.

Talas'ta Melihat Gülses konseri

YORUMLAR
500

Türk Sanat Müziği, Talas Belediyesi, Melihat Gülses, Talas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Talas'ta Melihat Gülses konseri - Son Dakika


Salondaki zılgıt seslerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilginç soru: Bana atmıyorsunuz değil mi? Salondaki zılgıt seslerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilginç soru: Bana atmıyorsunuz değil mi?         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fatih Terim sürpriz tercihler yaptı Son Dakika: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fatih Terim sürpriz tercihler yaptı         
15:08
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı         
12:05
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
15:11 Salondaki zılgıt seslerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilginç soru: Bana atmıyorsunuz değil mi?
15:09 Dolardaki düşüş sonrası marketler elini taşın altına sokmaya başladı! Tarım Kredi'nin ardından ŞOK da indirime gitti
15:08 Yağ fabrikasında ayağı kayan şoför, iş arkadaşının kullandığı kamyonun altında kaldı! Şoför kurtarılamadı
15:08 Son Dakika: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fatih Terim sürpriz tercihler yaptı
14:50 Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgan pozuyla kendini ti'ye aldı
14:48 AK Partili Kurtulmuş: Memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılacak
14:40 Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı
14:31 Annesi ve babası küçük çocuğu öyle bir ceza verdi ki! Yol kenarında elinde tabelayla beklettiler
14:29 İşte fiyatlarını indiren ilk market! Şok Marketler, satış fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı
14:24 Cinnet getiren bir baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürdü, ardından kendini yaraladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 15:17:16. #1.12#
SON DAKİKA: Talas'ta Melihat Gülses konseri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement