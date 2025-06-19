Talas\'ta Öğretmenlere Kültürel Gezi

Talas Belediyesi, ilçedeki liselerde görev yapan öğretmenlere yönelik tarihi ve turistik gezi etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üstü açık iki katlı gezi otobüsüyle gerçekleştirilen program kapsamında öğretmenler, Talas'ın tarihi ve turistik değerlerini yerinde görme ve tanıma imkanı buldu.

Ali Dağ'ın eteklerinden başlayan gezide, tarihi Talas sokakları, Yaman Dede Kültür Evi, Tıpkı Basım Kur'an-ı Kerim Müzesi, Su Medeniyetleri Galerisi, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ve Osmanlı Kültür Sokağı içerisinde yer alan sivil mimari örnekleri gezildi.

Belediye tarafından rehber eşliğinde düzenlenen gezide, öğretmenlere ilçenin geçmişten bugüne taşıdığı kültürel ve mimari değerler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da öğretmenlerin sadece okullarda değil, sosyal ve kültürel hayatta da önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Etkinlik sonunda öğretmenler, kendilerine sunulan organizasyon için Yalçın'a teşekkür etti.