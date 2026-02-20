Talas'ta Ramazan Etkinliği: Çocuklar Tiyatro ile Buluştu - Son Dakika
Talas'ta Ramazan Etkinliği: Çocuklar Tiyatro ile Buluştu

20.02.2026 12:30
Talas Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklara 'Gölgenin Canı' tiyatro oyunu sundu.

Talas Belediyesinin ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerin ilkinde çocuklar tiyatro oyunuyla buluştu.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun "Gölgenin Canı" adlı oyunu, minik izleyicilerin yanı sıra ailelerinden beğeni aldı.

Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna dikkati çekti.

Hava şartları dolayısıyla ramazan etkinlikleri için kapalı bir alana ihtiyaçları olduğunu belirten Yalçın, haftanın üç günü kendilerine salonu tahsis eden üniversite yetkililerine teşekkür etti.

Tiyatronun çocukların dil ve düşünce gelişimi için önemine değinen Yalçın, bu nedenlerle zaman zaman çocukları tiyatro oyunlarıyla buluşturduklarını kaydetti.

Müzikal bir eğlence atmosferinde geçen oyunda Hacivat ile Karagöz, gölgelerin ardından sahneye çıkarak başlarından geçen olayları mizahi bir dille anlattı.

Programın sonunda Başkan Yalçın, Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Betül Gökçe'ye teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Talas'ta Ramazan Etkinliği: Çocuklar Tiyatro ile Buluştu
