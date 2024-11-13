Talas\'ta Tarihi Sokaklar Yenileniyor

Kültür Sanat

Kayseri'nin Talas ilçesinde tarihi unsurları koruyarak sokak cephelerini rehabilite etmek amacıyla Talas Belediyesi ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen törene, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Uçar ile ekibi katıldı.

Burada konuşan Başkan Yalçın, başta Osmanlı Kültür Sokağı olmak üzere tarihi Talas'ın sokaklarında aslına uygun şekilde cephe yenileme çalışmalarının yapılacağını belirterek, ilçenin güzelliklerini ön plana çıkarmayı amaçladıklarını aktardı.

Uçar da Talas Belediyesi ile işbirliği yaparak böyle bir çalışma içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Yalçın ve Uçar protokolü imzaladı.