Tarihi İremit Camisi\'nin Korunma Hikayesi

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) Havzası'nda bulunan 175 yıllık tarihi İremit Camisi, köy halkının babadan oğula aktardığı emanet bilinciyle korunarak günümüze ulaştı.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı, Gürcistan sınırındaki Camili (Macahel) Havzası'nda yer alan tarihi İremit Camisi, yaklaşık 175 yıldır köy halkının sahip çıkmasıyla ayakta kalırken, ahşap mimarisi ve özgün süslemeleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Gürcistan sınırına 3 km mesafede

Camili Havzası'ndaki 6 köyden biri olan Maral köyü'nde bulunan İremit Camisi, Osmanlı döneminde 1851 yılında inşa edildi. Büyük bölümü ahşaptan yapılan tarihi yapı, minberi, kapıları ve iç mekanında yer alan kök boya ile işlenmiş renkli motifleriyle dikkat çekiyor.

Gürcistan sınırına yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan cami, yalnızca tarihi ve mimari özellikleriyle değil, köy halkının yıllardır sürdürdüğü koruma anlayışıyla da öne çıkıyor. Köylüler tarafından babadan oğula aktarılan bir emanet olarak görülen cami, düzenli bakım ve onarımlarla özgün dokusunu koruyarak günümüze ulaştı.

Tarihi cami havzaya gelen turistlerin uğrak noktası

Doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle tanınan Camili Havzası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler de tarihi camiye yoğun ilgi gösteriyor. Bölgeyi gezen ziyaretçiler, doğanın ortasında yükselen tarihi yapının atmosferinden etkilendiklerini ifade ediyor.

Tarihi camiyi ziyaret eden Kemalettin Acar, Maçahel Vadisi'ni gezmek amacıyla bölgeye geldiklerini belirterek, "Bizler Maçahel Vadisi köylerini gezmek amacıyla turistik bir seyahat için buralara geldik. Gezi sırasında İremit Köyü Camisi'nin güzelliğinden ve otantik yapısından bahsettiler. Eski dönemlerden kalma ahşap bir cami olduğunu öğrendik. Gelip yerinde gördük, arkadaşlarımız da bize detaylı bilgiler verdi. Gerçekten çok etkilendik" dedi.

Caminin tarihi dokusu görenleri etkiliyor

Fatma Açar ise caminin tarihi dokusunun kendisini etkilediğini belirterek, "Borçka Maral köyünde bulunan İremit Camisi günümüze kadar korunarak ulaşmış çok özel bir eser. Doğanın içinde huzur veren harika bir atmosfere sahip. Caminin eski dokusunu hala koruyor olması ayrıca büyük bir değer" diye konuştu.

Artvin ve Borçka'dan memnun kaldıklarını dile getiren Erkan Kırat da, "Bu tarihi mirası ayakta tutan ve yaşatan herkese teşekkür ederiz. Hem tarihi hem de doğasıyla görülmeye değer bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyor, tüm doğa ve tarih severleri İremit Camisi'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı kapsamında biyosfer rezerv alanı ilan edilen Camili Havzası'nın önemli kültürel değerlerinden biri olan İremit Camisi, asırlık ahşap mimarisi ve köylülerin sahip çıktığı miras kimliğiyle bölgenin simge yapıları arasında yer alıyor. - ARTVİN