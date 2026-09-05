Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyonda sona gelindi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyonda sona gelindi

Tarihi Kahramanmaraş Kalesi\'nde restorasyonda sona gelindi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Tarihi Kahramanmaraş Kalesi restorasyonunda dış surlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nin kaba inşaatı bitirilirken, ince işçilik ve çevre düzenleme çalışmalarıyla kalenin ziyarete hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş'ın en önemli tarihi değerlerinden biri olan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon sürecinde sona gelindi.

Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyarak Kahramanmaraş'ın tarihi kimliğinin oluşumunda önemli bir rol üstlenen Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, tarihi dokusuyla şehrin kültürel mirasının en dikkat çekici unsurlarından biri olarak şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olarak dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında deprem sonrası oluşan hasarların giderilmesi ve alanın ziyaretçiler için daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla yürütülen uygulamalarda önemli aşama kaydedildi.

Restorasyon sürecinde kalenin özgün mimari yapısı korunarak çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Çalışmalar, tarihi yapıların restorasyonu konusunda uzmanlaşmış mimar, mühendis ve restoratörlerden oluşan ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında, özellikle dış surlarda gerçekleştirilen güçlendirme çalışmalarında sona gelindi. Restorasyon projesinin dikkat çeken bölümlerinden biri olan Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nde de önemli ilerleme sağlandı. Merkezin kaba inşaatı tamamlanırken, ekipler tarafından ince işçilik çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Restorasyon kapsamında yalnızca tarihi yapıların korunmasına yönelik uygulamalar yapılmıyor. Ziyaretçilerin kale içerisinde daha rahat ve güvenli şekilde hareket edebilmesi için yürüyüş güzergahlarında da düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda kale içerisindeki yürüyüş yollarında taş imalatları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla tarihi alanın genel dokusuyla uyumlu, kullanışlı ve ziyaretçi hareketliliğine uygun yürüyüş güzergahlarının oluşturulması hedefleniyor. Kalenin çevresinde sürdürülen peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Tarihi yapının çevresiyle birlikte bütüncül bir görünüme kavuşmasını amaçlayan uygulamalar, restorasyonun tamamlayıcı unsurları arasında yer alıyor.

Çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte kale ve çevresinin daha düzenli, estetik ve ziyaret edilebilir bir görünüme kavuşması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Turizm, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyonda sona gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var
Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi CHP’den hamle gecikmedi Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi! CHP'den hamle gecikmedi
10 yıl sonra yakalanmıştı Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre 10 yıl sonra yakalanmıştı! Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre
Nepal’de korkunç bilanço Felaketin boyutu her saat artıyor Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor
Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı İsrail destekçileri küplere bindi Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı! İsrail destekçileri küplere bindi
Prens George’a telefon yasağı Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi

13:08
Bahçeli’den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
12:20
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
12:18
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu Bakanlıktan net açıklama geldi
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi
12:01
Galatasaray’dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
11:54
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 13:24:53. #7.12#
SON DAKİKA: Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyonda sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement