Tarihi Kahramanmaraş Kalesi\'nde restorasyonda sona gelindi

Kahramanmaraş'ın en önemli tarihi değerlerinden biri olan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon sürecinde sona gelindi.

Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyarak Kahramanmaraş'ın tarihi kimliğinin oluşumunda önemli bir rol üstlenen Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, tarihi dokusuyla şehrin kültürel mirasının en dikkat çekici unsurlarından biri olarak şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olarak dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında deprem sonrası oluşan hasarların giderilmesi ve alanın ziyaretçiler için daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla yürütülen uygulamalarda önemli aşama kaydedildi.

Restorasyon sürecinde kalenin özgün mimari yapısı korunarak çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Çalışmalar, tarihi yapıların restorasyonu konusunda uzmanlaşmış mimar, mühendis ve restoratörlerden oluşan ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında, özellikle dış surlarda gerçekleştirilen güçlendirme çalışmalarında sona gelindi. Restorasyon projesinin dikkat çeken bölümlerinden biri olan Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nde de önemli ilerleme sağlandı. Merkezin kaba inşaatı tamamlanırken, ekipler tarafından ince işçilik çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Restorasyon kapsamında yalnızca tarihi yapıların korunmasına yönelik uygulamalar yapılmıyor. Ziyaretçilerin kale içerisinde daha rahat ve güvenli şekilde hareket edebilmesi için yürüyüş güzergahlarında da düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda kale içerisindeki yürüyüş yollarında taş imalatları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla tarihi alanın genel dokusuyla uyumlu, kullanışlı ve ziyaretçi hareketliliğine uygun yürüyüş güzergahlarının oluşturulması hedefleniyor. Kalenin çevresinde sürdürülen peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Tarihi yapının çevresiyle birlikte bütüncül bir görünüme kavuşmasını amaçlayan uygulamalar, restorasyonun tamamlayıcı unsurları arasında yer alıyor.

Çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte kale ve çevresinin daha düzenli, estetik ve ziyaret edilebilir bir görünüme kavuşması bekleniyor.