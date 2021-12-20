Üye Girişi
Tarihi Karaköy, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor - Son Dakika

Tarihi Karaköy, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor

20.12.2021 15:01

Tarihi Karaköy, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyorİSTANBUL Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sokaklarında bulunan ve yaklaşık 21 yıldır kullanılmayan binaları kültür ve sanatta kullanılmak üzere restore edecek.

Tarihi Karaköy, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor

İSTANBUL Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sokaklarında bulunan ve yaklaşık 21 yıldır kullanılmayan binaları kültür ve sanatta kullanılmak üzere restore edecek.

Uzun yıllardır halka hizmet vermiş Alageyik, Zürafa ve Kadem Sokak'taki özel mülkler, kültür ve sanatın yeni adresi oluyor. Yaklaşık 21 yıldır kullanılmayan ve harabeye dönmüş binalar, mülk sahiplerinin de izniyle restore edilerek yeniden inşa edilip kültür sanat merkezi olarak hizmete açılacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, mülkiyetle ilgili buradaki mahkeme süreçleri, veraset durumları ve dava süreçleri gibi yürüyen süreçlerle belediyenin çalışmalarının doğrudan veya dolaylı bir irtibatı bulunmadığını ifade etti.

"Beyoğlu Kültür ve Sanat Yolu Proje'mizi daha da güçlendirmek düşüncesindeyiz"

Geçmişte vergi rekortmeni olarak mekanı işleten Matild Manukyan'ın varislerine teşekkür eden Yıldız, şöyle konuştu: "İşletmelerin bulunduğu Zürafa Sokak'taki evlerin bugün itibariyle kültür sanat merkezi haline getireceğimiz haberini sizlerle paylaşıyorum. Eski fonksiyonlarından başka bir fonksiyonla kültür sanat merkezi noktasında hizmet verecekler. Elbette ki yaşanmışlıklar acısıyla tatlısıyla hayattaki doğal akışında ve bu mekanın hafızasında yer alıyor. Beyoğlu Kültür ve Sanat Yolu projemizi güçlendirmek ve bir fonksiyon konsept anlayışıyla burayı daha da güçlendirmek düşüncesindeyiz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bizim mülkiyetle ilgili buradaki mahkeme süreçleri veraset durumları teneke dava süreçleri gibi yürüyen süreçlerle bizim çalışmamızın doğrudan veya dolaylı bir irtibatı bulunmamaktadır. Burada geçmişte vergi rekortmeni olarak burayı işleten Matild Manukyan'ın varislerine teşekkür ediyorum. Alageyik ve Kadem Sokak yüksek kaldırım olarak bilinen bölgenin dönüşümünde önemli kilometre taşlarından birini oluşturmaktadır bu iyi niyet mektubu. Hak sahipleri, varisler, sivil toplum örgütleri, fikir insanları, iş insanları, dönüşümün en geniş manada müzakere edileceği bir kurul oluşturulacaktır. Burada yaklaşık 42 evin 37'sini Manukyan ailesine beş evin de bir başka aileye ait olduğunu ifade etmek isterim. Biz tamamen hukuk çerçevesinde mülkiyet bizim olmadığı için burayı şöyle yapacağız biz sadece aramızda mimar arkadaşlar var. Biz planlamayı yapacağız. Teknik raporları alınan binalar var. Önümüzdeki günlerde yine sizleri davet edeceğiz. Buranın fiziki dönüşümü konusunda da imar müdürlüğümüzün almış olduğu raporlar var buradaki binalarla ilgili" dedi.

Tarihi Karaköy, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor
Tarihi Karaköy, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor
Tarihi Karaköy, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor
Tarihi Karaköy, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Karaköy, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Karaköy, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:37 Bu görüntüler İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı
15:35 Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor
15:32 Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak
15:19 ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı
15:18 Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı
14:53 Son dakika: Erdoğan, Bakan Nebati ve Bilgin'le görüşecek! Masada AGİ muafiyetinin genişletilmesi var
14:43 Yayında attığı tokat Sarıkaya'nın ilk vukuatı değil mi? İki gazeteciden "Biz de şiddet gördük" iddiası geldi
14:38 Papa Francis ilk defa bu kadar sert konuştu: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır
14:25 İslam Memiş, yatırımcıları uyardı: Altının yönünü bu hafta açıklanacak ABD büyüme verisi belirleyecek
14:17 Sahte jinekologdan akılalmaz oyun! Evine kurduğu kamerayla onlarca kadını çıplak şekilde kayda aldı
Hülya Alaca cinayetinin arkasından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından katledilmiş Hülya Alaca cinayetinin arkasından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından katledilmiş         
15:42
Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor         
15:36
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek         
13:45
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 15:46:42. #1.11#
SON DAKİKA: Tarihi Karaköy, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement