Tarihi Namazgahta Bayram Namazı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarihi Namazgahta Bayram Namazı

06.06.2025 19:07
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Anadolu Hisarı Namazgahı, bayram namazına ev sahipliği yaparak ilk kez ibadete açıldı.

Tarihi namazgahta bayram namazı

İSTANBUL - Geçtiğimiz Cuma günü ilk ibadetin yapıldığı Anadolu Hisarı Namazgahı, bugün bayram namazına ev sahipliği yaptı. İstanbul'un en eski açık hava ibadet mekanlarından biri olan namazgahta yaz boyu Cuma namazları kılınabilecek.

Beykoz'da bulunan Anadolu Hisarı Namazgahı bayram namazına ev sahipliği yaptı. Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu'nun kıldırdığı bayram namazına katılan Müslümanlar, açık havada ibadet etme fırsatı buldu.

Osmanlı döneminde sefere çıkmadan önce askerlerin topluca namaz kıldığı, halkın bayramlarda ve özel günlerde buluştuğu namazgah, İstanbul'un en eski açık hava ibadet mekanlarından biri olma özelliği taşıyor. Taş mimarisi ve tarihi dokusuyla dikkat çeken namazgah, Beykoz'un hem kültürel hem de dini kimliğini yansıtan önemli bir yapı olarak öne çıkıyor. Namazgahta dini vecibelerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar yaz boyunca burada cuma namazlarını eda edebilecek.

İlk ibadet 30 Mayıs'ta

Beykoz Müftülüğü'nün girişimiyle ilk kez 30 Mayıs tarihinde ibadete açılan tarihi namazgah, hem tarihi mirasın canlandırılması hem de manevi atmosferin yaşatılması açısından büyük önem taşıyor.

Namazgah nedir?

Açık havada namaz kılmak amacıyla yapılan ibadet yeri olan namazgah, şehirlerde ve yakın çevredeki mesire yerlerinde daha çok yaz mevsiminde hizmet vermek amacıyla kurulurdu. Buralarda cuma ve bayram namazlarıyla ramazanda teravih namazları kılınırdı. Şehir namazgahlar ise yolculuk sırasında ibadet ve dinlenme ihtiyacını gidermek amacıyla menzil yerlerinde inşa edilirdi.

Kaynak: İHA

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