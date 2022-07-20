Tarihi silüeti bozan betonarme yapıların yıkımına bir yenisi daha eklendi - Son Dakika
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Tarihi silüeti bozan betonarme yapıların yıkımına bir yenisi daha eklendi

20.07.2022 14:31

Tarihi silüeti bozan betonarme yapıların yıkımına bir yenisi daha eklendi Mardin'de tarihi silüetini bozan 240 betonarme yapıdan birinin daha yıkımına başlandı.

Tarihi silüeti bozan betonarme yapıların yıkımına bir yenisi daha eklendi

MARDİN - Mardin'de tarihi silüetini bozan 240 betonarme yapıdan birinin daha yıkımına başlandı.

Mardin Kalesi eteklerine kurulan tarihi evler görüntüsü ile açık hava müzesini andırıyor. Tarihi evlerin yanına eklenen betonarme binalar tarihi silüeti bozarken Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu binaların yıkımına karar verildi. Böylelikle Ulu Camii, Latifiye Camii ve birçok tarihi konağın önü açılarak eski görüntülerine tekrar kavuşacak. 240 yapının yıkımı sırasıyla gerçekleştirilirken, Revaklı Çarşıda bulunan betonarme bir yapının daha yıkımına başlandı. Mardin Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yapılan çalışmalarla betonarme binaların yıkılıp Mardin'in tarihi silüetinin korunarak güzel görüntüsüne tekrardan kavuşacağını belirtti.

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Kaynak: İHA

Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi silüeti bozan betonarme yapıların yıkımına bir yenisi daha eklendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi silüeti bozan betonarme yapıların yıkımına bir yenisi daha eklendi - Son Dakika
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