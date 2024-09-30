Tarihi Tabyalarda Temizlik Çalışması - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarihi Tabyalarda Temizlik Çalışması

Tarihi Tabyalarda Temizlik Çalışması

Erzurum'daki tabyalarda temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı, miras korunuyor.

30.09.2024 15:16
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Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan Büyük Palandöken Tabyası, Küçük Palandöken Tabyası ile Ahali Tabyası'nda, 9. Kolordu Komutanlığınca temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı 9 Temmuz'da yayımlanan emirle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

Bu kapsamda 9. Kolordu Komutanlığı sorumluğuna bırakılan tarihi Büyük Palandöken Tabyası, Küçük Palandöken Tabyası ile Ahali Tabya'da temizlik ve bakım çalışması yürütüldü.

Tabyalara çıkan askerler, otlarını biçip çevre düzenlemesi yaptıkları tabyalardaki çöpleri de topladı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Osmanlı, erzurum, Yaşam, Miras, Son Dakika

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